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​​​​​​​Конкурентка Джонсону: фон дер Ляєн може балотуватися в генсеки НАТО

7 березня 2023 13:35
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Урсула фон дер Ляєн може змінити Євросоюз на НАТО
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Нинішня очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн планує очолить Північноатлантичний альянс. На посаду генсека НАТО вона претендуватиме, якщо її не переоберуть головою Європейської комісії.

Про це повідомляє італійське видання La Repubblica.

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Заміна Столтенбергу

За інформацією видання, замінити Єнса Столтенберга на чолі НАТО може один із керівників Євросоюзу.

На посаду генерального секретаря НАТО планує балотуватися нинішня очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Причини і плюси

На такий крок, зазначає La Repubblica, фон дер Ляєн може піти, якщо її не переоберуть головою Єврокомісії.

За інформацією видання, кандидатура нинішньої керівниці Єврокомісії стала б ідеальним варіантом для НАТО, оскільки усі інші кандидатури є менш переконливими.

Нагадаємо, що 23 лютого про своє бажання балотуватися на посаду генерального секретаря НАТО оголосив колишній прем’єр-міністр Великої Британії, член британського парламенту та великий друг України Борис Джонсон.

Він не погодився з думкою колишнього очільника уряду Італії Маріо Драгі, який вважав, що наступним генсеком НАТО має бути представник від Європейського Союзу.

Втім, Борис Джонсон зазначив, що офіційно ще не подавав свою кандидатуру.

Фото: Європейська комісія

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