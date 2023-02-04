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Конгрессвумен Спартц, которая голосовала против помощи Украине, хочет уйти из Конгресса США

4 февраля 2023 18:16
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь
Конгрессвумен Спартц, которая голосовала против помощи Украине, хочет уйти из Конгресса США
Спартц не будет баллотироваться ни на одну должность в 2024 году
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь

Конгрессвумен от Республиканской партии Виктория Спартц от штата Индиана, ранее неоднократно голосовавшая против выделения Украине военной помощи, хочет уйти из Конгресса США. Кроме того, она заявила, что не будет баллотироваться ни на одну должность в 2024 году.

Об этом сообщает CNN.

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Подробности

Представитель Республиканской партии Виктория Спартц от Индианы объявила в пятницу, что не будет баллотироваться ни на одну должность в 2024 году, отказавшись от участия в борьбе за место, которое занимает сенатор-республиканец Майк Браун, баллотирующийся на должность губернатора, а также объявила о своем намерение покинуть Конгресс.

"Я выиграла много тяжелых боев для людей и буду упорно работать, чтобы выиграть еще несколько в последующие два года. Однако быть работающей мамой тяжело, и мне нужно больше времени проводить с двумя моими старшеклассницами дома, поэтому я не буду баллотироваться ни на одну должность в 2024 году", — сказала Спартц.

Стоит отметить, что 23 декабря 2022 года Спартц проголосовала против законопроекта о расходах, среди прочего предусматривавшего помощь Украине. В то же время, документ все же приняли. Спартц считает, что "демократы играют в политику с ситуацией в Украине" и "большинство республиканцев не могут поддержать такой пакет расходов с чистой совестью".

Напомним, сопредседатель группы в поддержку Украины в Конгрессе США Марси Каптур вступилась за Владимира Зеленского и обвинила свою коллегу Викторию Спартц в опрометчивой помощи президенту россии путину.

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