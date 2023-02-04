Конгресвумен Спартц, яка голосувала проти допомоги Україні, хоче піти з Конгресу США

Спартц не балотуватиметься на жодну посаду у 2024 році

Конгресвумен від Республіканської партії Вікторія Спартц від штату Індіана, яка раніше неодноразово голосувала проти виділення Україні військової допомоги, хоче піти із Конгресу США. Крім того, вона заявила, що не балотуватиметься на жодну посаду у 2024 році.

Про це повідомляє CNN.

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Представник Республіканської партії Вікторія Спартц від Індіани оголосила в п’ятницю, що не балотуватиметься на жодну посаду у 2024 році, відмовившись від участі в боротьбі за місце, яке обіймає сенатор-республіканець Майк Браун, який балотується на посаду губернатора, а також оголосила про свій намір залишити Конгрес.

"Я виграла багато важких боїв для людей і наполегливо працюватиму, щоб виграти ще кілька в наступні два роки. Однак бути мамою, яка працює, важко, і мені потрібно більше часу проводити з двома моїми старшокласницями вдома, тому я не буду балотуватися на жодну посаду у 2024 році", — сказала Спартц.

Варто зазначити, що 23 грудня 2022 року Спартц проголосувала проти законопроєкту про видатки, який серед іншого передбачав допомогу Україні. Водночас документ все ж таки ухвалили. Спартц вважає, що "демократи грають у політику з ситуацією в Україні" і "більшість республіканців не можуть підтримати такий пакет витрат з чистим сумлінням".

Нагадаємо, співголова групи на підтримку України в Конгресі США Марсі Каптур вступилася за Володимира Зеленського та звинуватила свою колегу Вікторію Спартц у необачній допомозі президенту росії путіну.