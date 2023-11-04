Конгресс зашел в тупик — почему в США уменьшают военную помощь Украине

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Фото: Голос Америки

В Белом доме предупредили, что теперь Украине будут предоставлять меньшие пакеты военной помощи . Это связано с тем, что Конгресс не смог принять решение о дополнительном финансировании.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге, передает Общественное Новости.

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Чиновница пояснила, что пакет помощи на 425 миллионов долларов, которые США предоставили Украине, состоит из двух частей:

125 миллионов долларов предоставит в рамках программы Presidential Drawdown Authority (предоставление оружия из запасов армии США);

300 миллионов долларов - из программы Ukraine Security Assistance Initiative (заказ оружия у производителей).

С сегодняшним объявлением мы исчерпали оставшиеся средства USAI, которые сейчас доступны для поддержки Украины. И хотя у нас есть остатки по программе PDA, чтобы продолжать удовлетворять насущные потребности Украины на поле боя, мы начинаем предоставлять Украине меньшие пакеты, чтобы растянуть нашу способность поддерживать Украину на как можно дольше" , — отметила пресс-секретарь Белого дома.

Она призвала Конгресс одобрить дополнительный предложенный Белым домом пакет военной помощи как можно скорее.

Что известно о военной помощи США Украине

Как стало известно, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен объявил о новом пакете военной помощи для Украины стоимостью 125 млн. долларов.

Еще ранее стало известно, что Палата представителей США приняла законопроект о военной помощи Израилю в 14,3 млрд долларов. В то же время, упоминания об Украине совсем не было.