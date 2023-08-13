Компания, связанная с экс-нардепом стала крупным поставщиков оружия, — NYT
Компания, связанная с экс-депутатом Сергеем Пашинским, выделилась как главный частный поставщик оружия для Украины. "Украинская бронетехника" в прошлом году заключила сделки на сумму 350 млн долларов, преимущественно через европейских посредников, предоставив ВСУ различное вооружение.
Об этом сообщает New York Times.
Что известно про причастность Пашинского к компании
На данный момент деятельность компании расследуется, а в августе проводились обыски в государственных структурах в связи с этим вопросом.
Отдельные западные представители утверждают, что активность людей вроде Пашинского стала причиной того, почему западные страны предоставляют Украине боеприпасы напрямую, минуя финансовые переводы.
Пашинский, в свою очередь, отрицает свою причастность к этим операциям. Однако, по информации NYT и источникам в сфере вооружений, контакты правительства с "Украинской бронетехникой" проходят через Пашинского. Стоит отметить резкий рост продаж компании: с 2,8 млн долларов до начала войны до более чем 350 млн долларов в прошлом году.
Западные официальные лица стараются избегать открытых комментариев о Пашинском, желая не поддерживать российские утверждения о коррупции в украинском правительстве. По данным издания, фигуры вроде него играют роль в решении вопроса о типе помощи Украине.
Напомним, что несмотря на успехи в производстве малых форм военной техники — в частности той же "Стугны-П" и беспилотников, Украина должна развивать военно-промышленный комплекс во всей его полноте. ВСУ нужны отечественные системы ПВО, артиллерия и бронетехника, чтобы не иметь никаких ограничений, связанных с западной помощью.