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Компания, связанная с экс-нардепом стала крупным поставщиков оружия, — NYT

13 августа 2023 14:58
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Компания, связанная с экс-нардепом стала крупным поставщиков оружия, — NYT
Экс-нардеп Сергей Пашинский. Фото: Радио Свобода
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Компания, связанная с экс-депутатом Сергеем Пашинским, выделилась как главный частный поставщик оружия для Украины. "Украинская бронетехника" в прошлом году заключила сделки на сумму 350 млн долларов, преимущественно через европейских посредников, предоставив ВСУ различное вооружение.

Об этом сообщает New York Times.

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Что известно про причастность Пашинского к компании

На данный момент деятельность компании расследуется, а в августе проводились обыски в государственных структурах в связи с этим вопросом.

Отдельные западные представители утверждают, что активность людей вроде Пашинского стала причиной того, почему западные страны предоставляют Украине боеприпасы напрямую, минуя финансовые переводы.

Пашинский, в свою очередь, отрицает свою причастность к этим операциям. Однако, по информации NYT и источникам в сфере вооружений, контакты правительства с "Украинской бронетехникой" проходят через Пашинского. Стоит отметить резкий рост продаж компании: с 2,8 млн долларов до начала войны до более чем 350 млн долларов в прошлом году.

Западные официальные лица стараются избегать открытых комментариев о Пашинском, желая не поддерживать российские утверждения о коррупции в украинском правительстве. По данным издания, фигуры вроде него играют роль в решении вопроса о типе помощи Украине.

Напомним, что несмотря на успехи в производстве малых форм военной техники — в частности той же "Стугны-П" и беспилотников, Украина должна развивать военно-промышленный комплекс во всей его полноте. ВСУ нужны отечественные системы ПВО, артиллерия и бронетехника, чтобы не иметь никаких ограничений, связанных с западной помощью.

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