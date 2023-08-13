Компанія, пов'язана з екснардепом, стала великим постачальником зброї, — NYT

Екснардеп Сергій Пашинський. Фото: Радіо Свобода

Компанія, пов'язана з ексдепутатом Сергієм Пашинським, виділилася як головний приватний постачальник зброї для України. "Українська бронетехніка" минулого року уклала угоди на суму 350 млн доларів, переважно через європейських посередників, надавши ЗСУ різне озброєння.

Про це повідомляє New York Times.

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Що відомо про причетність Пашинського до компанії

На цей час діяльність компанії розслідується, а у серпні проводилися обшуки у державних структурах у зв'язку з цим питанням.

Окремі західні представники стверджують, що активність людей на зразок Пашинського спричинила те, чому західні країни надають Україні боєприпаси безпосередньо, минаючи фінансові перекази.

Пашинський, своєю чергою, заперечує свою причетність до цих операцій. Проте, за інформацією NYT та джерел у сфері озброєнь, контакти уряду з "Українською бронетехнікою" проходять через Пашинського. Варто відзначити різке зростання продажів компанії: з 2,8 млн доларів до початку війни до більш ніж 350 млн доларів минулого року.

Західні офіційні особи намагаються уникати відкритих коментарів про Пашинського, бажаючи не підтримувати російські твердження про корупцію в українському уряді. За даними видання, фігури на кшталт нього відіграють роль у вирішенні питання про тип допомоги Україні.

Нагадаємо, що попри успіхи у виробництві малих форм військової техніки, зокрема тієї ж "Стугни-П" та безпілотників, Україна має розвивати військово-промисловий комплекс у всій його повноті. ЗСУ потрібні вітчизняні системи ППО, артилерія та бронетехніка, щоб не мати жодних обмежень, пов'язаних із західною допомогою.