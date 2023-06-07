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Команда о подрыве Каховской ГЭС отдавалась из кабинета Путина, — Данилов

7 июня 2023 17:10
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Команда о подрыве Каховской ГЭС издавалась из кабинета Путина, - Данилов
Алексей Данилов. Фото: пресс-служба СНБО
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Российские окупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС по указанию Владимира Путина. Взрывчатка была заложена еще в сентябре-октябре 2022 года.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире Радио Свобода.

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"Команда на этот террористический акт издавалась из Кремля, из кабинета Путина. На других уровнях такие указания не отдаются. Это не уровень батальона, дивизии, это не уровень даже ситуации, связанной с Шойгу", — пояснил он.

По его словам, российские захватчики взорвали дамбу, ожидая начала украинского контрнаступления. Более того, перед тем как это сделать, они умышленно подняли уровень воды на Каховской ГЭС.

Боятся контрнаступления ВСУ

"Они все ожидают наше контрнаступление. Более того, они максимально подняли уровень (воды, — Ред.). Он был 18.16 метров, они его подняли более 19 метров. Накопили сознательно, чтобы больше вреда создать во время подрыва" , — отметил Данилов.

Напомним, ранее Алексей Данилов заявил, что взорвав Каховскую ГЭС, российские окупанты перестали скрывать настоящую цель войны в Украине. А ею полное уничтожение Украины и украинцев.

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