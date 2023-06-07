Команда о подрыве Каховской ГЭС издавалась из кабинета Путина, - Данилов

Алексей Данилов. Фото: пресс-служба СНБО

Российские окупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС по указанию Владимира Путина. Взрывчатка была заложена еще в сентябре-октябре 2022 года.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире Радио Свобода.

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"Команда на этот террористический акт издавалась из Кремля, из кабинета Путина. На других уровнях такие указания не отдаются. Это не уровень батальона, дивизии, это не уровень даже ситуации, связанной с Шойгу", — пояснил он.

По его словам, российские захватчики взорвали дамбу, ожидая начала украинского контрнаступления. Более того, перед тем как это сделать, они умышленно подняли уровень воды на Каховской ГЭС.

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"Они все ожидают наше контрнаступление. Более того, они максимально подняли уровень (воды, — Ред.). Он был 18.16 метров, они его подняли более 19 метров. Накопили сознательно, чтобы больше вреда создать во время подрыва" , — отметил Данилов.

Напомним, ранее Алексей Данилов заявил, что взорвав Каховскую ГЭС, российские окупанты перестали скрывать настоящую цель войны в Украине. А ею полное уничтожение Украины и украинцев.