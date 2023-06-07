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Команда про підрив Каховської ГЕС віддавалася з кабінету Путіна, — Данілов

7 червня 2023 17:10
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Команда про підрив Каховської ГЕС видавалася з кабінету Путіна, — Данілов
Олексій Данілов. Фото: пресслужба РНБО
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС за вказівкою Володимира Путіна. Вибухівку було закладено ще у вересні-жовтні 2022 року.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі "Радіо Свобода".

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"Команда на цей терористичний акт видавалася з Кремля, із кабінету Путіна. На інших рівнях такі вказівки не віддаються. Це не рівень батальйону, дивізії, це не рівень навіть ситуації, пов’язаної із Шойгу", — пояснив він.

За його словами, російські загарбники підірвали греблю, очікуючи на початок українського контрнаступу. Ба більше, перед тим як це зробити, вони навмисне підняли рівень води на Каховській ГЕС.

Бояться контрнаступу ЗСУ

"Вони всі очікують наш контрнаступ. Більш того вони максимально підняли рівень (води, — Ред.). Він був 18.16 метрів, вони його підняли більш як 19 метрів. Накопичили свідомо, щоб більше шкоди створити під час підриву", — наголосив Данілов.

Нагадаємо, раніше Олексій Данілов заявив, що підірвавши Каховську ГЕС, російські окупанти перестали приховувати справжню мету війни в Україні. А нею є повне знищення України і українців.

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