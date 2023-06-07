Команда про підрив Каховської ГЕС видавалася з кабінету Путіна, — Данілов

Олексій Данілов. Фото: пресслужба РНБО

Російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС за вказівкою Володимира Путіна. Вибухівку було закладено ще у вересні-жовтні 2022 року.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі "Радіо Свобода".

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"Команда на цей терористичний акт видавалася з Кремля, із кабінету Путіна. На інших рівнях такі вказівки не віддаються. Це не рівень батальйону, дивізії, це не рівень навіть ситуації, пов’язаної із Шойгу", — пояснив він.

За його словами, російські загарбники підірвали греблю, очікуючи на початок українського контрнаступу. Ба більше, перед тим як це зробити, вони навмисне підняли рівень води на Каховській ГЕС.

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"Вони всі очікують наш контрнаступ. Більш того вони максимально підняли рівень (води, — Ред.). Він був 18.16 метрів, вони його підняли більш як 19 метрів. Накопичили свідомо, щоб більше шкоди створити під час підриву", — наголосив Данілов.

Нагадаємо, раніше Олексій Данілов заявив, що підірвавши Каховську ГЕС, російські окупанти перестали приховувати справжню мету війни в Україні. А нею є повне знищення України і українців.