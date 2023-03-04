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Команда Байдена пытается привлечь союзников для активизации кампании по перевыборам

4 марта 2023 09:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Джо Байден
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Команда президента США Джо Байдена пытается привлечь ведущих союзников и некоторых людей, которых ранее считали соперниками, для активизации кампании по перевыборам. Со стороны демократов у него не появилось серьезных соперников.

Об этом сообщает Reuters.

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Национальный комитет Демократической партии проведет "национальный консультативный совет". В его состав войдут восходящие политики.

"Решение политических чиновников Белого дома и других союзников нанять высокопоставленных спикеров, типичное для партий, вступающих в безумную предвыборную кампанию, свидетельствует о том, что Байден приближается к официальному объявлению о переизбрании, которое сейчас ожидается в апреле, хотя дата может измениться", — пишет издание.

Команда Байдена обдумывает возможные варианты для руководителя кампании в городе, принимающем партийный съезд в 2024 году, на котором президент США будет официально выдвинут кандидатом. 

Ожидается, что стратегию кампании будет определять то самое ближайшее окружение, которое руководило гонкой Байдена против бывшего президента-республиканца Дональда Трампа в 2020 году.

Эта группа пытается составить краткий список потенциальных руководителей кампании на 2024 год, поскольку ищет надежного оператора за пределами своих рядов, имеющего опыт победы в общенациональной кампании в конкурентном штате, а также ряд других квалификаций.

Новый консультативный совет будет использоваться для демонстрации единства в партии за кандидатом.

Со стороны демократов у Байдена не появилось серьезных соперников, хотя Марианна Уильямсон, как ожидается, в субботу официально объявит о том, что она выдвигает свою кандидатуру на праймериз после того, как сделала это в более переполненном поле, из которого Байден вышел победителем в 2020 году.

Напомним, у президента США Джо Байдена подтвердили злокачественное раковое новообразование на коже. Врачи успешно удалили все раковые ткани 3 января во время операции.

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