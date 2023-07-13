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Когда Большая семерка вернет России замороженные активы: заявление Ермака

13 июля 2023 11:23
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Когда Большая семерка вернет России замороженные активы: заявление Ермака
Встреча лидеров страны Большой семерки и Президента Украины в Вильнюсе. Фото: Reuters/Kevin Lamarque
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Страны Группы семи не будут размораживать активы Российской Федерации. Этот процесс станет возможным только после того, как Украина получит от России все предстоящие репарации.

Об этом написал на своем Telegram-канале глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

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Андрей Ермак заявил, что в решении Большой семерки, принятом во время встречи в Вильнюсе параллельно с саммитом НАТО, речь идет о замороженных на территории этих стран активах Российской Федерации.

Согласно решению эти активы не будут возвращаться России.

Когда Россия сможет вернуть свое

По словам Ермака, единственным вариантом для РФ есть выплата всех будущих репараций Украине.

Только после этого активы России на Западе будут разморожены.

"Также существует необходимость создания международного механизма для возмещения ущерба Украине", — подчеркнул глава Офиса Президента.

Ермак о замороженных российских активах и Большой семерке
Ермак о замороженных российских активах и Большой семерке

Напомним, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕС рассматривает планы использования замороженных активов Центрального банка России для помощи в восстановлении Украины.

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