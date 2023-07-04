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Когда Украина ратифицирует Римский статут: заявление генпрокурора Костина

4 июля 2023 07:46
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Когда Украина ратифицирует Римский статут: заявление генпрокурора Костина
Глава Офиса генерального прокурора Андрей Костин. Фото: Telegram-канал Костина
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Украина ратифицирует Римский статут в ближайшее время. Вероятно, это произойдет в процессе интеграции в Европейский Союз.

Об этом генеральный прокурор Андрей Костин заявил на пресс-конференции по случаю начала в Нидерландах Международного центра по преследованию за преступление агрессии против Украины.

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Андрей Костин заверил, что Украина обязательно ратифицирует Римский статут и, таким образом, войдет в список стран-членов Международного уголовного суда.

Это может произойти уже в самое ближайшее время.

"Практически наше государство готово это сделать; единственный вопрос — когда парламент будет готов голосовать", — подчеркнул генеральный прокурор.

Изменения уже готовы

Костин подчеркнул, что этот процесс, вероятно, будет происходить при вступлении Украины в ЕС, а вопрос ратификации Римского устава войдет в "пакет", который потребуется для выполнения всех условий Евросоюза.

При этом, отметил Костин, Украина уже подготовила и имплементировала все необходимые изменения в отечественное законодательство.

Украина и Римский статут

В 2000 году Украина подписала Римский статут — международный договор, согласно которому был учрежден Международный уголовный суд и определены четыре основных международных преступления: геноцид, преступления против человечности, военные преступления и преступление агрессии.

В 2014 году Украина признала юрисдикцию МКС по поводу вероятных военных преступлений после аннексии Крыма и вооруженного конфликта на востоке Украины.

Напомним, 24 марта Конституционный суд Армении заявил, что Римский статут Международного уголовного суда отвечает конституции страны. Решение является окончательным и вступило в силу с момента опубликования.

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