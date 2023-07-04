Коли Україна ратифікує Римський статут: заява генпрокурора Костіна

Очільник Офісу генерального прокурора Андрій Костін. Фото: Telegram-канал Костіна

Україна ратифікує Римський статут найближчим часом. Імовірно, це відбудеться у процесі інтеграції до Європейського Союзу.

Про це генеральний прокурор Андрій Костін заявив на пресконференції з нагоди започаткування в Нідерландах Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії проти України.

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Коли Римський статут буде ратифіковано

Андрій Костін запевнив, що Україна обов’язково ратифікує Римський статут і таким чином увійде до списку країн-членів Міжнародного кримінального суду.

Це може статися уже в найближчий час.

"Практично наша держава готова це зробити; єдине питання - коли парламент буде готовий голосувати", — підкреслив генеральний прокурор.

Зміни уже готові

Костін наголосив, що це цей процес, імовірно, буде відбуватися під час вступу України до ЄС, а питання ратифікації Римського статуту увійде в “пакет”, який потрібен буде для виконання усіх умов Євросоюзу.

При цьому, зазначив Костін, Україна уже підготувала та імплементувала усі необхідні для цього зміни у вітчизняне законодавство.

Україна і Римський статут

У 2000 році Україна підписала Римський статут — міжнародний договір, згідно з яким був заснований Міжнародний кримінальний суд та визначені чотири основні міжнародні злочини: геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини та злочин агресії.

У 2014 році Україна визнала юрисдикцію МКС щодо ймовірних воєнних злочинів після анексії Криму та збройного конфлікту на сході України.

Нагадаємо, 24 березня Конституційний суд Вірменії заявив, що Римський статут Міжнародного кримінального суду відповідає конституції країни. Рішення є остаточним та набуло чинності з моменту опублікування.