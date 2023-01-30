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Когда Украина планирует вступить в ЕС: Шмыгаль рассказал об амбициозном плане

30 января 2023 10:50
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Когда Украина планирует вступить в ЕС: заявление Дениса Шмыгаля
Денис Шмыгаль заявил, что Украина хочет в течение двух лет вступить в ЕС
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил об амбициозном плане членства в ЕС. Он заявил, что Украина планирует присоединиться к Европейскому Союзу в течение двух лет.

Об этом Денис Шмыгаль сказал в интервью Politico.

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Украинский премьер отметил, что уже в 2023 году Украина ожидает выйти на "предвступительный этап переговоров".

"У нас очень амбициозный план присоединиться к Европейскому Союзу в течение следующих двух лет. Поэтому мы ожидаем, что в этом году, в 2023 году, мы уже можем иметь этот предвступительный этап переговоров", — сказал Шмыгаль.

Вызов для лидеров Евросоюза

Издание отмечает, что заявление Шмыгаля бросает вызов истеблишменту Евросоюза, который пытается сохранить членство Украины в ЕС как гораздо более отдаленную концепцию. Ведь, например, президент Франции Эммануэль Макрон заявил в прошлом году, что до вступления Украины может пройти "десятилетие". Даже лидеры ЕС, поддержавшие предоставление Украине статуса кандидата на саммите в июне прошлого года, в частном порядке признают, что перспектива фактического вступления страны в ЕС достаточно отдаленная.

Ожидание от саммита Украина-ЕС

Пятничный саммит в Киеве будет посвящен достижению правильного баланса между ожиданиями Украины и тому, что может предложить Брюссель.

Хотя национальные лидеры ЕС не будут присутствовать на саммите, чиновники Европейского Совета были заняты связью со странами-членами ЕС по итоговому коммюнике.

Некоторые страны настаивают на том, что заявление не должно далеко отходить от формулировок, использованных на июньском заседании Европейского Совета, подчеркивая, что хотя будущее Украины связано с Европейским Союзом, страны-аспиранты должны отвечать определенным критериям.

"Ожидания в Киеве достаточно высоки, но необходимо выполнить все условия, выдвинутые Еврокомиссия. Это процесс, основанный на заслугах", — сказал один высокопоставленный чиновник ЕС.

Шмыгаль сказал Politico, что он надеется, что Украина сможет достичь "существенного скачка вперед" в пятницу, особенно в конкретных сферах — соглашение о безвизовом режиме для промышленных товаров; приостановка таможенных пошлин на украинский экспорт еще на один год; и "активный прогресс" в присоединении к схеме платежей SEPA (Единое платежное пространство евро) и включении Украины в зону мобильного роуминга ЕС.

"Мы ожидаем прогресса и ускорения на нашем пути к подписанию этих соглашений", — сказал он.

Горячей темой — и одним из центральных знаков вопроса вступления Украины в ЕС — будет борьба Украины с коррупцией.

"Нам нужна реформированная Украина. Мы не можем иметь такую же Украину, как до войны", — сказал один высокопоставленный чиновник ЕС, который активно участвовал в подготовке к саммиту.

Ожидается, что саммит на этой неделе будет иметь символический вес и пошлет мощный сигнал москве о европейских стремлениях Украины.

Напомним, 3 февраля в Украине должен пройти саммит Украина-ЕС. Перед началом саммита запланирован визит в Украину членов коллегии Европейской комиссии, которая во время встречи с правительством отразит прогресс, достигнутый в двусторонних отношениях между Украиной и ЕС, и в частности, в продвижении Украины как страны-кандидата к членству в Европейском Союзе.

Ранее Швеция официально подтвердила, что саммит Украина-Евросоюз пройдет в Киеве.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал визит в Украину главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и ряда еврокомиссаров, которые проведут переговоры по евроинтеграции нашего государства. Глава украинского правительства подчеркнул, что наша страна планирует в ближайшие два года присоединиться к Евросоюзу.

Глава Еврокомиссии сказала, какими будут следующие шаги на пути Украины в ЕС.

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