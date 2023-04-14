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КНДР впервые опробовала новую ракету для ядерной контратаки: что сказал Ким Чен Ын

14 апреля 2023 08:02
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
КНДР впервые опробовала новую ракету для ядерной контратаки: что сказал Ким Чен Ын
Корейский диктатор с супругой наблюдает за запуском межконтинентальной ракеты. Фото: KCNA
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Коммунистическая Северная Корея впервые произвела запуск межконтинентальной баллистической ракеты на твердом топливе. Диктатор КНДР Ким Чен Ын назвал эту ракету "оружием для ядерной контратаки".

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

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Запуск новой ракеты

В КНДР был осуществлен запуск новой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты.

Это первый запуск ракеты подобного типа в коммунистической Северной Корее.

В свою очередь, министерство обороны Южной Кореи подчеркнуло, что, по его информации, в КНДР еще продолжают разрабатывать твердотопливные межконтинентальные баллистические ракеты, поэтому до полноценного использования этого оружия еще далеко.

Следовательно, добавили в южнокорейском военном ведомстве, следует ожидать дополнительных испытаний.

Заявление Ким Чен Ына

Глава КНДР Ким Чен Ын подчеркнул, что эта ракета является оружием для ядерной контратаки.

Запуск, объяснил северокорейский диктатор, "еще раз четко доказала огромный потенциал и реальность дальнейшего развития своих оборонных технологий" и "мощно продемонстрировала свою твердую решительность и практическую способность достичь цели по укреплению вооруженных сил".

Напомним, в марте Северная Корея начала пугать США 800-тысячной "армией" студентов и рабочих.

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