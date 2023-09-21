КНДР больше года передает России ракеты для БМ "Катюша", — The Economist

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент РФ Владимир Путин. Фото: росСМИ

Согласно информации из американских разведывательных источников, Северная Корея в течение 2023 года активно передавала России 152-мм артиллерийские снаряды и ракеты типа "Катюша". При этом Иран уже продал России примерно 2400 своих беспилотников-камикадзе "Шахед".

Об этом пишет The Economist.

Читайте также:

КНДР активно экспортирует РФ ракеты и снаряды

В сообщении говорится, что Северная Корея может предложить России более разнообразный ассортимент военной техники, включая ракеты, аналогичные российским "Искандер", самоходные гаубицы и реактивные системы залпового огня.

Также издание утверждает, что Россия обращается к Пхеньяну и Тегерану, так как из-за сильных международных санкций эти государства готовы к сотрудничеству.

Сделки с российским правительством могут принести им выгоды. Эти страны рассматриваются не только как "ось зла", но и как рынок для государств, находящихся в международной изоляции.

Напомним, что визит диктатора КНДР Ким Чен Ына в Россию объявили завершенным. Северокорейский лидер возвращается с обещаниями РФ помочь с его космической программой, которая может позволить стране вывести на орбиту несколько спутников.