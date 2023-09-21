Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow КНДР больше года передает России ракеты для БМ "Катюша", — The Economist arrow

КНДР больше года передает России ракеты для БМ "Катюша", — The Economist

21 сентября 2023 10:48
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
КНДР больше года передает России ракеты для БМ "Катюша", — The Economist
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент РФ Владимир Путин. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Согласно информации из американских разведывательных источников, Северная Корея в течение 2023 года активно передавала России 152-мм артиллерийские снаряды и ракеты типа "Катюша". При этом Иран уже продал России примерно 2400 своих беспилотников-камикадзе "Шахед".

Об этом пишет The Economist.

Читайте также:

КНДР активно экспортирует РФ ракеты и снаряды

В сообщении говорится, что Северная Корея может предложить России более разнообразный ассортимент военной техники, включая ракеты, аналогичные российским "Искандер", самоходные гаубицы и реактивные системы залпового огня.

Также издание утверждает, что Россия обращается к Пхеньяну и Тегерану, так как из-за сильных международных санкций эти государства готовы к сотрудничеству. 

Сделки с российским правительством могут принести им выгоды. Эти страны рассматриваются не только как "ось зла", но и как рынок для государств, находящихся в международной изоляции.

Напомним, что визит диктатора КНДР Ким Чен Ына в Россию объявили завершенным. Северокорейский лидер возвращается с обещаниями РФ помочь с его космической программой, которая может позволить стране вывести на орбиту несколько спутников.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Выборы во время войны: станут ли ветераны политическими инвестициями депутатов

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз