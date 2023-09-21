КНДР понад рік передає Росії ракети для БМ "Катюша", — The Economist

Лідер КНДР Кім Чен Ин та президент РФ Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Згідно з інформацією з американських розвідувальних джерел, Північна Корея протягом 2023 року активно передавала Росії 152-мм артилерійські снаряди й ракети типу "Катюша". При цьому Іран уже продав Росії близько 2400 своїх безпілотників-камікадзе "Шахед".

Про це пише The Economist.

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У повідомленні йдеться, що Північна Корея може запропонувати Росії більш різноманітний асортимент військової техніки, включаючи ракети, аналогічні російським "Іскандерам", самохідні гаубиці та реактивні системи залпового вогню.

Також видання стверджує, що Росія звертається до Пхеньяна та Тегерана, оскільки через сильні міжнародні санкції ці держави готові до співпраці.

Угоди з російським урядом можуть принести їм зиск. Ці країни розглядаються не лише як "вісь зла", а і як ринок для держав, що перебувають у міжнародній ізоляції.

Нагадаємо, що візит диктатора КНДР Кім Чен Ина до Росії оголосили завершеним. Північнокорейський лідер повертається з обіцянками РФ допомогти з його космічною програмою, яка може дозволити країні вивести кілька супутників на орбіту.