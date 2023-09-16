Кличко разозлил министра обороны Германии вопросом о передаче Taurus

Мэр Киева Виталий Кличко и министр обороны Германии Борис Писториус. Фото: Виталий Кличко\Telegram

Мэр Киева Виталий Кличко находится в Мюнстере, где участвует в Вестфальской мирной конференции. Во время мероприятия Кличко поднимал вопрос предоставления Украине военной помощи, из-за чего нарвался на довольно резкий ответ германского министра обороны Бориса Писториуса.

Соответствующее видео с конференции распространяют в сети.

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Так, Кличко в очередной раз призвал предоставить украине ракеты Taurus, чем вызвал достаточно эмоциональную реакцию министра.

В свою очередь Писториус отметил, что Германия передает Украине большую часть военной техники и вооружения. Министр, в частности, перечислил, чем помогла его страна, и спросил, почему украинские политики этого не замечают.

"Между тем именно мы доставляем в Украину большую часть боевых танков и боевых машин пехоты. Мы доставляем ВСУ Gepard и возобновили новое производство боеприпасов для установки. Для чего это постоянное акцентирование на мелком вопросе без указаний на то, какую невероятную поддержку мы уже оказали", — раздраженно сказал министр обороны Германии.

Вестфальская конференция

Известно, что 15 сентября мэр Киева Виталий Кличко принял участие в Вестфальской мирной конференции, на которой встретился с министром обороны Германии Борисом Писториусом. Мероприятие проходит в Мюнстере и посвящено 375-й годовщине Вестфальского мира.

"Будем обсуждать, в частности, важность Украины в геополитических изменениях, предпосылки мира, за который сражается Украина, и роль в этом поддержки Германии и Европы", — написал Виталий Кличко.

Напомним, что решение о передаче немецких ракет Taurus для Украины может быть принято в течение одной-двух недель. Германия должна учесть последствия каждого своего шага, как заявил Писториус.