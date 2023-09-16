Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Кличко роздратував міністра оборони Німеччини запитанням про передачу Taurus arrow

Кличко роздратував міністра оборони Німеччини запитанням про передачу Taurus

16 вересня 2023 14:59
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Кличко роздратував міністра оборони Німеччини запитанням про передачу Taurus
Мер Києва Віталій Кличко та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Фото: Віталій Кличко\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Мер Києва Віталій Кличко перебуває у Мюнстері, де бере участь у Вестфальській мирній конференції. Під час заходу Кличко підіймав питання надання Україні військової допомоги, через що нарвався на досить різку відповідь німецького міністра оборони Бориса Пісторіуса. 

Відповідне відео з конференції поширюють в мережі. 

Читайте також:

Що сказав Пісторіус

Відтак, Кличко вчергове закликав надати Україні ракети Taurus, чим викликав досить емоційну реакцію міністра оборони Німеччини.

Своєю чергою Пісторіус наголосив на тому, що Німеччина передає Україні велику частину військової техніки та озброєння. Міністр, зокрема, перелічив, чим допомогла його країна, і запитав, чому українські політики цього не помічають. 

"Між тим, саме ми доставляємо в Україну велику частину бойових танків та бойових машин піхоти. Ми доставляємо ЗСУ Gepard і відновили нове виробництво боєприпасів для установки. Для чого це постійне акцентування на дрібному питанні без вказувань на те, яку неймовірну підтримку ми вже надали", — роздратовано сказав міністр оборони Німеччини. 

Вестфальська конференція

Відомо, що 15 вересня мер Києва Віталій Кличко взяв участь у Вестфальській мирній конференції, під час якої зустрівся з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Захід проходить у Мюнстері й присвячений 375-й річниці Вестфальського миру. 

"Обговорюватимемо, зокрема, важливість України в геополітичних змінах, передумови миру, за який бʼється Україна, та роль у цьому підтримки Німеччини й Європи",написав Віталій Кличко. 

Нагадаємо, що рішення щодо передавання німецьких ракет Taurus для України може бути ухвалене протягом одного-двох тижнів. Німеччина повинна зважити наслідки кожного свого кроку, як заявив Пісторіус. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

"Наша справа": гроші на дощові каналізації виділяють, а Київ продовжує затоплювати

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз