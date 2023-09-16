Кличко роздратував міністра оборони Німеччини запитанням про передачу Taurus

Мер Києва Віталій Кличко та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Фото: Віталій Кличко\Telegram

Мер Києва Віталій Кличко перебуває у Мюнстері, де бере участь у Вестфальській мирній конференції. Під час заходу Кличко підіймав питання надання Україні військової допомоги, через що нарвався на досить різку відповідь німецького міністра оборони Бориса Пісторіуса.

Відповідне відео з конференції поширюють в мережі.

Читайте також:

Що сказав Пісторіус

Відтак, Кличко вчергове закликав надати Україні ракети Taurus, чим викликав досить емоційну реакцію міністра оборони Німеччини.

Своєю чергою Пісторіус наголосив на тому, що Німеччина передає Україні велику частину військової техніки та озброєння. Міністр, зокрема, перелічив, чим допомогла його країна, і запитав, чому українські політики цього не помічають.

"Між тим, саме ми доставляємо в Україну велику частину бойових танків та бойових машин піхоти. Ми доставляємо ЗСУ Gepard і відновили нове виробництво боєприпасів для установки. Для чого це постійне акцентування на дрібному питанні без вказувань на те, яку неймовірну підтримку ми вже надали", — роздратовано сказав міністр оборони Німеччини.

Вестфальська конференція

Відомо, що 15 вересня мер Києва Віталій Кличко взяв участь у Вестфальській мирній конференції, під час якої зустрівся з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Захід проходить у Мюнстері й присвячений 375-й річниці Вестфальського миру.

"Обговорюватимемо, зокрема, важливість України в геополітичних змінах, передумови миру, за який бʼється Україна, та роль у цьому підтримки Німеччини й Європи", — написав Віталій Кличко.

Нагадаємо, що рішення щодо передавання німецьких ракет Taurus для України може бути ухвалене протягом одного-двох тижнів. Німеччина повинна зважити наслідки кожного свого кроку, як заявив Пісторіус.