Почему Китай ушел в ООН против России

Владимир Путин и Си Цзинпинь. Фото: Sergei Karpukhin/Pool/REUTERS

Похоже, после очереди громких скандалов в отношении Украины, места постсоветских республик на международной карте и т.д. власти КНР решили исправиться и сделали ход конем. Ведь как иначе можно назвать то, что 1 мая представитель Поднебесной в ООН впервые от имени своей страны проголосовал за резолюцию Генеральной ассамблеи организации, которая содержит жесткие формулировки относительно Российской Федерации из-за ее вторжения в Украину и Грузию.

Следует признать, что это впервые, когда Китай поддержал формулировку с осуждением России. Раньше ведь за ним ничего подобного не наблюдалось. Максимум — застенчивый нейтралитет.

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Случайность или осознанный шаг

Как показало время, представители Китая в подобных ситуациях, когда в документах ООН речь шла об агрессии РФ в отношении Украины, пытались ограничиться в голосовании скромным содержанием и не лезть на рожон. А тут вдруг решили показать зубы России.

"Я бы пока был осторожен в комментариях о том, что политика Китая в Россию поменялась. Есть, скажем так, две версии того, что произошло в ООН", — разбирает ситуацию политолог, директор Центра прикладных политологических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Владимир Фесенко. Фото: УНИАН

Первая версия, рассуждает он, состоит в том, что это — определенный сигнал Китая России. Наверное, он чем-то недоволен. Или есть какие-то договоренности, которые были достигнуты во время визита китайского лидера в Москву и не были выполнены со стороны Путина. Или Россия что-то сделала не то. Например, ее заявление о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси. И Китай таким образом выражает свое недовольство.

В то же время, предполагает Фесенко, звонок Си Цзинпина Зеленскому мог быть признаком того, что Китай недоволен определенными действиями России, и он продемонстрировал, что они могут больше играть на миротворческом поле, а не на поле сотрудничества с Россией.

Владимир Зеленский демонстрирует удовлетворение ситуацией.

"Вторая версия (и я об этом неоднократно уже говорил) — Китай проводит многовекторную политику. Условно, в Москве он говорит, что касается отношений с Москвой, во Франции — что касается Франции и отдельных Европейских стран, для Киева — есть еще одна политика и так далее", — не исключает подобного хода событий Фесенко.

Кстати, добавляет он, китайская многовекторность проявляется и в заявлениях послов. Ведь китайский представитель при Евросоюзе говорит одно, посол во Франции — немного другое, а здесь мы видим — третье.

Но все равно, отмечает Фесенко, это знаковое событие. Потому что это первый раз, когда Китай поддержал резолюцию, в которой речь идет об агрессии России против Украины и против Грузии. И это также впервые, когда именно Китай, а также вместе с ним и Казахстан, Армения, Бразилия, сделали такой шаг. То есть поступок совершили те страны, которые являются союзными или лояльными России.

Время покажет

По словам политического аналитика, несмотря ни на что, данное голосование для Китая было важным. Потому что это было не просто заявление отдельного человека. Это была позиция всей страны. А такие вещи, как известно, обычно не происходят без согласования на самом "сверху" — без Министерства иностранных дел, руководства страны.

Однако интересное в этой пьесе должно быть дальше. Поскольку такие действия со стороны Китая могут оказаться и своего рода тактическим ходом, этаким ситуативным сигналом в Российской Федерации, чтобы продемонстрировать ей наглядно свое недовольство. А, может, и повлечет более серьезные изменения.

Так что поглядим, будет ли продолжение и какое, как на это отреагирует Россия. А может, она просто молча проглотит эту горькую китайскую пилюлю…