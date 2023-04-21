Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Китай сделал резкое заявление относительно Тайваня: детали arrow

Китай сделал резкое заявление относительно Тайваня: детали

21 апреля 2023 08:16
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Китай сделал резкое заявление относительно Тайваня: детали
Министр иностранных дел Китая Цинь Ган. Фото: Reuters/Aly Song
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Глава МИД Китая Цинь Ган заявил, что статус-кво шодо Тайваня пытаются нарушить сами тайваньцы и другие страны. Обе стороны Тайваньского пролива принадлежат КНР.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Читайте также:

Китай открещивается

Министр иностранных дел Китайской Народной Республики Цинь Ган заявил на форуме в Шанхае, что обе стороны Тайваньского пролива принадлежат именно КНР.

Это заявление он сделал во время выступления, в котором затронул тему статуса-кво по Тайваню.

"Недавно прозвучала абсурдная риторика, обвиняющая Китай в изменении статуса-кво, подрывая мир и стабильность в Тайваньском проливе. Логика абсурдна, а вывод опасен", — отметил Цинь Ган.

Китай обвиняет других

По словам китайского министра, честные люди могут увидеть, кто занимается гегемонистскими запугиваниями.

"Это не материковый Китай, а сепаратистские силы независимости Тайваня и несколько стран, пытающихся нарушить статус-кво. Играющие с огнем на Тайване в конце концов сгорят", — заверил глава МИД Китайской Народной Республики.

Напомним, в апреле Китай начал обучение вокруг Тайваня из-за встречи президента этой непризнанной страны Цай Инвэнь со спикером Палаты представителей США. Сорок два истребителя страны ненадолго пересекли чувствительную срединную линию Тайваньского пролива.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас