Китай сделал резкое заявление относительно Тайваня: детали

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган. Фото: Reuters/Aly Song

Глава МИД Китая Цинь Ган заявил, что статус-кво шодо Тайваня пытаются нарушить сами тайваньцы и другие страны. Обе стороны Тайваньского пролива принадлежат КНР.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

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Министр иностранных дел Китайской Народной Республики Цинь Ган заявил на форуме в Шанхае, что обе стороны Тайваньского пролива принадлежат именно КНР.

Это заявление он сделал во время выступления, в котором затронул тему статуса-кво по Тайваню.

"Недавно прозвучала абсурдная риторика, обвиняющая Китай в изменении статуса-кво, подрывая мир и стабильность в Тайваньском проливе. Логика абсурдна, а вывод опасен", — отметил Цинь Ган.

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По словам китайского министра, честные люди могут увидеть, кто занимается гегемонистскими запугиваниями.

"Это не материковый Китай, а сепаратистские силы независимости Тайваня и несколько стран, пытающихся нарушить статус-кво. Играющие с огнем на Тайване в конце концов сгорят", — заверил глава МИД Китайской Народной Республики.

Напомним, в апреле Китай начал обучение вокруг Тайваня из-за встречи президента этой непризнанной страны Цай Инвэнь со спикером Палаты представителей США. Сорок два истребителя страны ненадолго пересекли чувствительную срединную линию Тайваньского пролива.