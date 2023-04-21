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Китай зробив різку заяву щодо Тайваню: деталі

21 квітня 2023 08:16
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Китай зробив різку заяву щодо Тайваню: деталі
Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган. Фото: Reuters/Aly Song
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Очільник МЗС Китаю Цінь Ган заявив, що статус-кво шодо Тайваню намагаються порушити самі тайванці та інші країни. Обидві ж сторони Тайванської протоки належать КНР.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

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Міністр закордонних справ Китайської Народної Республіки Цінь Ган заявив на форумі у Шанхаї, що обидві сторони Тайванської протоки належать саме КНР.

Цю заяву він зробив під час виступу, у якому торкнувся теми статусу-кво щодо Тайваню.

"Нещодавно пролунала абсурдна риторика, яка звинувачує Китай у зміні статусу-кво, підриваючи мир і стабільність у Тайванській протоці. Логіка абсурдна, а висновок небезпечний", — зазначив Цінь Ган.

Китай звинувачує інших

За словами китайського міністра, чесні люди можуть побачити, хто саме займається гегемоністськими залякуваннями.

"Це не материковий Китай, а сепаратистські сили незалежності Тайваню та кілька країн, які намагаються порушити статус-кво. Ті, хто грається з вогнем на Тайвані, зрештою згорять", — запевнив очільник МЗС Китайської Народної Республіки.

Нагадаємо, у квітні Китай розпочав навчання навколо Тайваню через зустріч президента цієї невизнаної країни Цай Інвень зі спікером Палати представників США. Сорок два винищувачі країни ненадовго перетнули чутливу серединну лінію Тайванської протоки.

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