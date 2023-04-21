Китай зробив різку заяву щодо Тайваню: деталі
Очільник МЗС Китаю Цінь Ган заявив, що статус-кво шодо Тайваню намагаються порушити самі тайванці та інші країни. Обидві ж сторони Тайванської протоки належать КНР.
Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.
Китай відхрещується
Міністр закордонних справ Китайської Народної Республіки Цінь Ган заявив на форумі у Шанхаї, що обидві сторони Тайванської протоки належать саме КНР.
Цю заяву він зробив під час виступу, у якому торкнувся теми статусу-кво щодо Тайваню.
"Нещодавно пролунала абсурдна риторика, яка звинувачує Китай у зміні статусу-кво, підриваючи мир і стабільність у Тайванській протоці. Логіка абсурдна, а висновок небезпечний", — зазначив Цінь Ган.
Китай звинувачує інших
За словами китайського міністра, чесні люди можуть побачити, хто саме займається гегемоністськими залякуваннями.
"Це не материковий Китай, а сепаратистські сили незалежності Тайваню та кілька країн, які намагаються порушити статус-кво. Ті, хто грається з вогнем на Тайвані, зрештою згорять", — запевнив очільник МЗС Китайської Народної Республіки.
Нагадаємо, у квітні Китай розпочав навчання навколо Тайваню через зустріч президента цієї невизнаної країни Цай Інвень зі спікером Палати представників США. Сорок два винищувачі країни ненадовго перетнули чутливу серединну лінію Тайванської протоки.