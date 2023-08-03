Китай меняет риторику и готов провести переговоры без РФ, — WSJ

Лидер Китая Си Цзиньпин. Фото: росСМИ

Китай меняет риторику в отношении войны в Украине и готов провести переговоры без участия РФ. Так лидер страны Си Цзиньпин направляет своего представителя Ли Хуэя на международную конференцию в Саудовской Аравии по вопросам Украины, назначенное на 5-6 августа.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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По данным издания The Wall Street Journal, Китай оказывает России дипломатическую и экономическую помощь в её столкновении с Украиной. Но из-за того, что противостояние длится более года и не приносит решительных результатов для любой из сторон, Пекин стоит перед растущим числом проблем. Это мотивирует Китай настоять на мирных переговорах между Москвой и Киевом.

Встреча в Джидде соберет консультантов лидеров свыше 30 наций для обдумывания путей завершения войны России против Украины.

На обсуждении ожидается участие советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана и делегатов из Китая, Бразилии, Индии, ЮАР и других государств, которые до недавнего времени держались в стороне от российско-украинской войны. Тем временем в российской столице выразили желание следить за ходом встречи в Саудовской Аравии.

Напомним, что Китай поставляет России военные технологии и технологии двойного назначения. Москва использует их для ведения войны против Украины.

Также мы сообщали, что исполнительный директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос заявил, что в Китае не будут давить на президента РФ Владимира Путина по поводу зерновой инициативы. По его словам, у Китая достаточно запасов зерна.