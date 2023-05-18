Китай собрал у себя страны Центральной Азии в противовес саммиту G7 в Токио

Си Цзиньпин на встрече с президентом Кыргызстана. Фото: Reuters/Florence Lo/Pool

Китайский лидер Си Цзиньпин собрал в Сиане всех лидеров центральноазиатских стран. Эта встреча не случайно совпала по времени с токийским саммитом Большой семерки.

Об этом сообщило информационное агентство Reuters.

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Встреча в Сиане

В городе Сиань прошла встреча главы Китая Си Цзиньпина с лидерами стран Центральной Азии.

Переговоры состоялись в формате тет-а-тет. Таким образом, Китай готовит подписание регионального пакта со странами центральноазиатского региона.

Стороны договорились об обеспечении стабильной работы газопровода Китай-Центральная Азия и углублении сотрудничества в области добычи нефти и урана.

В противоположность Большой семерке

В Reuters отметили, что эта встреча Си Цзиньпина с лидерами стран Центральной Азии не случайно совпала с саммитом стран Большой семерки, который начнется завтра, 19 мая, в Японии.

Ожидается, что одним из вопросов этого саммита будет именно обсуждение использования Китаем "принуждения" в своей внешнеполитической политике.

Напомним, что в начале мая посол США в Китае Николас Бернс заявил, что США готовы к проведению переговоров с Китаем на высоком уровне и желают улучшить "каналы связи" между двумя государствами.