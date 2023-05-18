Китай зібрав у себе країни Центральної Азії на противагу саміту G7 у Токіо
Китайський лідер Сі Цзіньпін зібрав у Сіані усіх лідерів центральноазійських країн. Ця зустріч не випадково збіглася у часі із токійським самітом Великої сімки.
Про це повідомило інформаційне агентство Reuters.
Зустріч у Сіані
У місті Сіань відбулася зустріч глави Китаю Сі Цзіньпіна із лідерами країн Центральної Азії.
Переговори відбулися у форматі віч-на-віч. Очікується, що таким чином Китай готує підписання регіонального пакту із країнами центральноазійського регіону.
Сторони, зокрема, домовилися про забезпечення стабільної роботи газопроводу Китай-Центральна Азія та поглиблення співпраці у галузі видобутку нафти та урану.
На противагу Великій сімці
У Reuters зазначили, що ця зустріч Сі Цзіньпіна із лідерами країн Центральної Азії не випадково збіглася у часі із самітом країн Великої сімки, що розпочнеться завтра, 19 травня, у Японії.
Очікується, що одним із питань цього саміту буде саме обговорення використання Китаєм "примусу" у своїх зовнішньополітичних зносинах.
Нагадаємо, що на початку травня посол США в Китаї Ніколас Бернс заявив — США готові до проведення переговорів з Китаєм на високому рівні та бажають покращити "канали зв'язку" між двома державами.