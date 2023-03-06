​​​Китай увеличивает расходы на вооруженные силы до 225 млрд долларов в год и усиливает готовность армии

Китайские власти приказали усилить готовность армии

В Китае военный бюджет увеличивают до 225 млрд долларов США. Причиной власти называют внешние попытки подавить Китайскую Народную Республику,

Об этом сообщает издание BBC.

Усиление китайской армии

В Китае на заседании Всекитайского собрания народных представителей (парламента страны) было объявлено о значительном увеличении расходов на вооруженные силы.

После увеличения военный бюджет вырастет до 225 млрд долларов США.

Даже после этого китайские расходы на армию будут в четыре раза меньше тех средств, которые тратят на свои вооруженные силы Соединенные Штаты Америки.

Впрочем, некоторые эксперты считают, что официальные данные КНР занижены, а на самом деле Китай тратит на армию значительно больше.

Кого обвиняет Пекин

Выступая на съезде, премьер-министр Китая Ли Кецян заявил, что вооруженные силы КНР должны усилить военную обучение и готовность по всем направлениям.

Причиной такого шага, отметил глава китайского правительства, "внешние попытки подавить и сдержать Китай".

Напомним, американская разведка считает, что Китай ведет переговоры с россией по поставкам летального оружия. Пока что окончательного решения нет, но такие дискуссии ведутся.

Советник национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США дали понять Китаю: если Пекин предоставит россии военную помощь, то этот шаг будет иметь серьезные последствия. При этом пока США не фиксируют предоставление Китаем оружия россии.

Фото: Xinhua