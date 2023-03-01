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​​​Китай тратит миллиарды на распространение лжи о войне в Украине, — США

1 марта 2023 07:44
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Разницы между Китаем и россией уже нет
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Специальный представитель США заявил во время визита в Европу о том, что Китай занимается масштабной дезинформацией о войне в Украине. При этом Пекин и Москва практически сравнялись.

Об этом сообщает издание The Guardian.

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Китайская дезинформация

Координатор Global Engagement Center, органа Государственного департамента США, созданного для "разоблачения и противодействия" иностранной пропаганде и дезинформации, Джеймс Рубин заявил, что Китай занимается масштабной дезинформацией в мире по войне, которую ведет в Украине российский агрессор.

Китайские власти тратят на эту кампанию миллиарды, отметил Рубин.

Также он добавил, что Запад, к сожалению, очень медленно реагирует на подобные вещи со стороны Китая.

Разницы между россией и Китаем нет

По словам Джеймса Рубина, разницы между россией и Китаем в этом плане уже почти нет.

Спецпредставитель США напомнил, в частности, что китайская пропаганда повторяет тезис россиян о том, что войну в Украине начали силы НАТО, а не кремль.

Напомним, что Китай раньше делал вид, что ничего не знает о ракетных ударах российской армии по Киеву, и призвал все стороны войны к "общей деэскалации".

Фото из российских СМИ

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