​​​Китай тратит миллиарды на распространение лжи о войне в Украине, — США

Разницы между Китаем и россией уже нет

Специальный представитель США заявил во время визита в Европу о том, что Китай занимается масштабной дезинформацией о войне в Украине. При этом Пекин и Москва практически сравнялись.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Китайская дезинформация

Координатор Global Engagement Center, органа Государственного департамента США, созданного для "разоблачения и противодействия" иностранной пропаганде и дезинформации, Джеймс Рубин заявил, что Китай занимается масштабной дезинформацией в мире по войне, которую ведет в Украине российский агрессор.

Китайские власти тратят на эту кампанию миллиарды, отметил Рубин.

Также он добавил, что Запад, к сожалению, очень медленно реагирует на подобные вещи со стороны Китая.

Разницы между россией и Китаем нет

По словам Джеймса Рубина, разницы между россией и Китаем в этом плане уже почти нет.

Спецпредставитель США напомнил, в частности, что китайская пропаганда повторяет тезис россиян о том, что войну в Украине начали силы НАТО, а не кремль.

Напомним, что Китай раньше делал вид, что ничего не знает о ракетных ударах российской армии по Киеву, и призвал все стороны войны к "общей деэскалации".

Фото из российских СМИ