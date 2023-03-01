Китай тратит миллиарды на распространение лжи о войне в Украине, — США
Специальный представитель США заявил во время визита в Европу о том, что Китай занимается масштабной дезинформацией о войне в Украине. При этом Пекин и Москва практически сравнялись.
Об этом сообщает издание The Guardian.
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Китайская дезинформация
Координатор Global Engagement Center, органа Государственного департамента США, созданного для "разоблачения и противодействия" иностранной пропаганде и дезинформации, Джеймс Рубин заявил, что Китай занимается масштабной дезинформацией в мире по войне, которую ведет в Украине российский агрессор.
Китайские власти тратят на эту кампанию миллиарды, отметил Рубин.
Также он добавил, что Запад, к сожалению, очень медленно реагирует на подобные вещи со стороны Китая.
Разницы между россией и Китаем нет
По словам Джеймса Рубина, разницы между россией и Китаем в этом плане уже почти нет.
Спецпредставитель США напомнил, в частности, что китайская пропаганда повторяет тезис россиян о том, что войну в Украине начали силы НАТО, а не кремль.
Напомним, что Китай раньше делал вид, что ничего не знает о ракетных ударах российской армии по Киеву, и призвал все стороны войны к "общей деэскалации".
Фото из российских СМИ