​​​​​​​Китай витрачає мільярди на поширення брехні про війну в Україні, — США

Різниці між Китаєм і росією уже немає

Спеціальний представник США заявив під час візиту до Європи про те, що Китай займається масштабною дезінформацією щодо війни в Україні. У цьому Пекін і москва фактично зрівнялися.

Про це повідомляє видання The Guardian.

Китайська дезінформація

Координатор Global Engagement Center, органу Державного департаменту США, створеного для "викриття та протидії" іноземній пропаганді та дезінформації, Джеймс Рубін заявив, що Китай займається масштабною дезінформацією у світі щодо війни, яку веде в Україні російський агресор.

Китайська влада витрачає на цю кампанію мільярди, зазначив Рубін.

Також він додав, що Захід, на жаль, дуже повільно реагує на такі речі з боку Китаю.

Різниці між росією і Китаєм немає

За словами Джеймса Рубіна, різниці між росією і Китаєм в цьому плані уже майже немає.

Спецпредставник США нагадав, зокрема, що китайська пропаганда повторює тезу росіян про те, що війну в Україні нібито розпочали сили НАТО, а не кремль.

Нагадаємо, що Китай раніше робив вигляд, ніби нічого не знає про ракетні удари російської армії по Києву, і закликав усі сторони війни до “спільної деескалації”.

Фото з російських ЗМІ