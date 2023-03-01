Китай витрачає мільярди на поширення брехні про війну в Україні, — США
Спеціальний представник США заявив під час візиту до Європи про те, що Китай займається масштабною дезінформацією щодо війни в Україні. У цьому Пекін і москва фактично зрівнялися.
Про це повідомляє видання The Guardian.
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Китайська дезінформація
Координатор Global Engagement Center, органу Державного департаменту США, створеного для "викриття та протидії" іноземній пропаганді та дезінформації, Джеймс Рубін заявив, що Китай займається масштабною дезінформацією у світі щодо війни, яку веде в Україні російський агресор.
Китайська влада витрачає на цю кампанію мільярди, зазначив Рубін.
Також він додав, що Захід, на жаль, дуже повільно реагує на такі речі з боку Китаю.
Різниці між росією і Китаєм немає
За словами Джеймса Рубіна, різниці між росією і Китаєм в цьому плані уже майже немає.
Спецпредставник США нагадав, зокрема, що китайська пропаганда повторює тезу росіян про те, що війну в Україні нібито розпочали сили НАТО, а не кремль.
Нагадаємо, що Китай раніше робив вигляд, ніби нічого не знає про ракетні удари російської армії по Києву, і закликав усі сторони війни до “спільної деескалації”.
Фото з російських ЗМІ