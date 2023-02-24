Китай опровергает сообщения о продаже дронов рф

Пресс-секретарь МИД Китая Ван Вэньбинь

Министерство иностранных дел Китая заявило о том, что страна не продает оружие в зоны конфликтов и использует ответственный подход к военному экспорту. Эта заявка была сделана в ответ на сообщения издания Der Spiegel, которое утверждает, что Китай и россия ведут переговоры о продаже ста ударных беспилотников.

Об этом пишет CNN.

Заявление Китая

Пресс-секретарь МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что Китай всегда придерживается здравомыслящего и ответственного подхода к военному экспорту и не продает оружие в зоны конфликтов или воюющим сторонам. Он также отметил, что появилось много дезинформации о китайской стороне в этом отношении, и предупредил о необходимости быть осторожными в том, что касается намерений Китая.

"Китай всегда придерживался здравомыслящего и ответственного подхода к военному экспорту и не осуществляет никаких продаж оружия в зоны конфликтов или воюющим сторонам. Я знаю, что в последнее время появилось много дезинформации о китайской стороне в этом отношении, и стоящих за ней намерений стоит остерегаться", — сказал Ван Вэньбинь.

Напомним, сегодня, 24 февраля, официальный Пекин обнародовал собственный "мирный план" по урегулированию войны в Украине. Однако один из пунктов такого плана — прямые переговоры с кремлем, что противоречит официальной позиции Украины.