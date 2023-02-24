Китай спростовує повідомлення про продаж дронів рф

Прес-секретар МЗС Китаю Ван Веньбінь

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що країна не продає зброю в зони конфліктів і використовує відповідальний підхід до військового експорту. Ця заявка була зроблена у відповідь на повідомлення видання Der Spiegel, яке стверджує, що Китай та росія ведуть переговори про продаж ста ударних безпілотників.

Про це пише CNN.

Заява Китаю

Прессекретар МЗС Китаю Ван Веньбінь заявив, що Китай завжди дотримується розсудливого та відповідального підходу до військового експорту і не продає зброю у зони конфліктів чи воюючих сторін. Він також зазначив, що з'явилося багато дезінформації про китайську сторону щодо цього, і попередив про необхідність бути обережними щодо намірів Китаю.

"Китай завжди дотримувався розсудливого і відповідального підходу до військового експорту і не здійснює жодного продажу зброї в зони конфліктів або воюючих сторін. Я знаю, що останнім часом з'явилося багато дезінформації про китайську сторону в цьому відношенні, і намірів, що стоять за нею, варто остерігатися", — сказав Ван Веньбінь.

Нагадаємо, сьогодні, 24 лютого, офіційний Пекін оприлюднив власний "мирний план" щодо врегулювання війни в Україні. Проте один із пунктів такого плану — прямі переговори із кремлем, що суперечить офіційній позиції України.