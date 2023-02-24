Китай спростовує повідомлення про продаж дронів рф
Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що країна не продає зброю в зони конфліктів і використовує відповідальний підхід до військового експорту. Ця заявка була зроблена у відповідь на повідомлення видання Der Spiegel, яке стверджує, що Китай та росія ведуть переговори про продаж ста ударних безпілотників.
Про це пише CNN.
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Заява Китаю
Прессекретар МЗС Китаю Ван Веньбінь заявив, що Китай завжди дотримується розсудливого та відповідального підходу до військового експорту і не продає зброю у зони конфліктів чи воюючих сторін. Він також зазначив, що з'явилося багато дезінформації про китайську сторону щодо цього, і попередив про необхідність бути обережними щодо намірів Китаю.
"Китай завжди дотримувався розсудливого і відповідального підходу до військового експорту і не здійснює жодного продажу зброї в зони конфліктів або воюючих сторін. Я знаю, що останнім часом з'явилося багато дезінформації про китайську сторону в цьому відношенні, і намірів, що стоять за нею, варто остерігатися", — сказав Ван Веньбінь.
Нагадаємо, сьогодні, 24 лютого, офіційний Пекін оприлюднив власний "мирний план" щодо врегулювання війни в Україні. Проте один із пунктів такого плану — прямі переговори із кремлем, що суперечить офіційній позиції України.