Китай прогнозировано прокомментировал мирные "украинские" инициативы лидеров Африки
Китай поддерживает мирные инициативы президентов шести африканских стран по урегулированию ситуации вокруг российско-украинской войны. Пекин готов сотрудничать с лидерами Африки.
Об этом, как сообщает "Укринформ", заявила на брифинге спикер министерства иностранных дел Китая Мао Нин.
Комплименты африканцам
Китайская сторона заявила, что поддерживает все мирные инициативы африканских лидеров по урегулированию "кризиса в Украине", обнародованные во время визита этих политических деятелей в Украину и Россию.
Эти инициативы, отметила Мао Нин, "отражают общий призыв международного сообщества к прекращению боевых действий и деэскалации напряженности".
Не санкции, а переговоры
Представитель МИД Китайской Народной Республики отметила, что не война или санкции, а диалог и переговоры смогут разрешить ситуацию в Украине.
Поэтому, подчеркнула Мао Нин, Китай готов сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами, включая и лидеров африканских стран, для достижения условий, которые позволят урегулировать "украинский кризис".
Напомним, что африканцы в своей мирной инициативе предлагали начать переговоры без вывода оккупационных войск с территории Украины.