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Китай прогнозировано прокомментировал мирные "украинские" инициативы лидеров Африки

21 июня 2023 09:36
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Китай прогнозировано прокомментировал мирные "украинские" инициативы лидеров Африки
Лидеры африканских стран на встрече с Владимиром Зеленским. Фото: пресс-служба Офиса Президента Украины
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Китай поддерживает мирные инициативы президентов шести африканских стран по урегулированию ситуации вокруг российско-украинской войны. Пекин готов сотрудничать с лидерами Африки.

Об этом, как сообщает "Укринформ", заявила на брифинге спикер министерства иностранных дел Китая Мао Нин.

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Китайская сторона заявила, что поддерживает все мирные инициативы африканских лидеров по урегулированию "кризиса в Украине", обнародованные во время визита этих политических деятелей в Украину и Россию.

Эти инициативы, отметила Мао Нин, "отражают общий призыв международного сообщества к прекращению боевых действий и деэскалации напряженности".

Не санкции, а переговоры

Представитель МИД Китайской Народной Республики отметила, что не война или санкции, а диалог и переговоры смогут разрешить ситуацию в Украине.

Поэтому, подчеркнула Мао Нин, Китай готов сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами, включая и лидеров африканских стран, для достижения условий, которые позволят урегулировать "украинский кризис".

Напомним, что африканцы в своей мирной инициативе предлагали начать переговоры без вывода оккупационных войск с территории Украины.

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