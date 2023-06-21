Китай прогнозировано прокомментировал мирные "украинские" инициативы лидеров Африки

Лидеры африканских стран на встрече с Владимиром Зеленским. Фото: пресс-служба Офиса Президента Украины

Китай поддерживает мирные инициативы президентов шести африканских стран по урегулированию ситуации вокруг российско-украинской войны. Пекин готов сотрудничать с лидерами Африки.

Об этом, как сообщает "Укринформ", заявила на брифинге спикер министерства иностранных дел Китая Мао Нин.

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Китайская сторона заявила, что поддерживает все мирные инициативы африканских лидеров по урегулированию "кризиса в Украине", обнародованные во время визита этих политических деятелей в Украину и Россию.

Эти инициативы, отметила Мао Нин, "отражают общий призыв международного сообщества к прекращению боевых действий и деэскалации напряженности".

Не санкции, а переговоры

Представитель МИД Китайской Народной Республики отметила, что не война или санкции, а диалог и переговоры смогут разрешить ситуацию в Украине.

Поэтому, подчеркнула Мао Нин, Китай готов сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами, включая и лидеров африканских стран, для достижения условий, которые позволят урегулировать "украинский кризис".

Напомним, что африканцы в своей мирной инициативе предлагали начать переговоры без вывода оккупационных войск с территории Украины.