Китай прогнозовано прокоментував мирні "українські" ініціативи лідерів Африки
Китай підтримує мирні ініціативи президентів шести африканських країн щодо урегулювання ситуації навколо російсько-української війни. Пекін готовий до співпраці із лідерами Африки.
Про це, як повідомляє "Укрінформ", заявила на брифінгу речниця міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін.
Компліменти африканцям
Китайська сторона заявила, що підтримує усі мирні ініціативи африканських лідерів щодо урегулювання "кризи в Україні", які були оприлюднені під час візиту цих політичних діячів до України та Росії.
Ці ініціативи, зазначила Мао Нін, "відображають спільний заклик міжнародної спільноти до припинення бойових дій і деескалації напруженості".
Не санкції, а переговори
Представниця МЗС Китайської Народної Республіки зазначила, що не війна чи санкції, а діалог і переговори зможуть вирішити ситуацію в Україні.
Тому, наголосила Мао Нін, Китай готовий співпрацювати із усіма зацікавленими сторонами, включаючи і лідерів африканських країн, для досягнення умов, які дозволять урегулювати "українську кризу".
Нагадаємо, що африканці у своїй мирній ініціативі пропонували почати переговори без виведення окупаційних військ з території України.