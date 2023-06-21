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Китай прогнозовано прокоментував мирні "українські" ініціативи лідерів Африки

21 червня 2023 09:36
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Китай прогнозовано прокоментував мирні "українські" ініціативи лідерів Африки
Лідери африканських країн на зустрічі із Володимиром Зеленським. Фото: пресслужба Офісу Президента України
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Китай підтримує мирні ініціативи президентів шести африканських країн щодо урегулювання ситуації навколо російсько-української війни. Пекін готовий до співпраці із лідерами Африки.

Про це, як повідомляє "Укрінформ", заявила на брифінгу речниця міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін.

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Китайська сторона заявила, що підтримує усі мирні ініціативи африканських лідерів щодо урегулювання "кризи в Україні", які були оприлюднені під час візиту цих політичних діячів до України та Росії.

Ці ініціативи, зазначила Мао Нін, "відображають спільний заклик міжнародної спільноти до припинення бойових дій і деескалації напруженості".

Не санкції, а переговори

Представниця МЗС Китайської Народної Республіки зазначила, що не війна чи санкції, а діалог і переговори зможуть вирішити ситуацію в Україні.

Тому, наголосила Мао Нін, Китай готовий співпрацювати із усіма зацікавленими сторонами, включаючи і лідерів африканських країн, для досягнення умов, які дозволять урегулювати "українську кризу".

Нагадаємо, що африканці у своїй мирній ініціативі пропонували почати переговори без виведення окупаційних військ з території України.

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