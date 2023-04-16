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Китай пожаловался на введенные против него санкции США: что произошло

16 апреля 2023 03:14
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Китай пожаловался на введенные против него санкции США: что произошло
Президент Китая Си Цзиньпин. Фото: Reuters
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Соединенные Штаты ввели санкции против китайских компаний, заподозренных в помощи России. В Китае предупредили, что это окажет негативное влияние на стабильность глобальных цепей поставок.

Об этом сообщает Министерство торговли Китая.

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Что произошло

Недавно США решили включить 12 китайских предприятий в свой список контроля над экспортом, на что Китай возмутился.

"Действия США односторонние и не поддерживаются со стороны ООН", — пожаловались в Китае.

Китайские компании, внесенные в экспортный черный список, разрешающий экспорт из Соединенных Штатов только при выдаче лицензий ими же, являются преимущественно дистрибьюторами электронных компонентов, имеющих свои базы в Шэньчжэне и Гонконге. Их включили в список из-за того, что эти компании подозревают в поддержке военной и оборонной промышленности РФ.

На этой неделе США также добавили в свой список фирмы из России, Сингапура, Испании, Сирии, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и Узбекистана.

Напомним, что 15 апреля, премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь и госсекретарь США Энтони Блинкен выразили желание углубить свои связи . Вашингтон стремится укрепить альянсы для противодействия все более напористому Китаю.

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