Китай поскаржився на санкції США, введені проти нього: що сталося
Сполучені Штати ввели санкції проти китайських компаній, яких запідозрили в допомозі Росії. У Китаї попередили, що це негативно вплине на стабільність глобальних ланцюгів постачання.
Про це повідомляє Міністерство торгівлі Китаю.
Що сталося
Нещодавно США вирішили включити 12 китайських підприємств до свого списку контролю за експортом, на що Китай обурився.
"Дії США є односторонніми й не підтримуються з боку ООН", — поскаржились у Китаї.
Китайські компанії, внесені до експортного чорного списку, який дозволяє експорт зі Сполучених Штатів лише при видачі ліцензій ними ж, є переважно дистриб'юторами електронних компонентів, які мають свої бази в Шеньчжені та Гонконгу. Їх включили в список через те, що ці компанії підозрюють у підтримці військової та оборонної промисловості РФ.
Цього тижня США також додали до свого списку фірми з Росії, Сінгапуру, Іспанії, Сирії, Туреччини, Об'єднаних Арабських Еміратів та Узбекистану.
Нагадаємо, що 15 квітня, прем'єр-міністр В'єтнаму Фам Мінь Чінь і держсекретар США Ентоні Блінкен висловили бажання поглибити свої зв'язки. Вашингтон прагне зміцнити альянси для протидії все більш напористому Китаю.