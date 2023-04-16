Китай поскаржився на санкції США, введені проти нього: що сталося

Президент Китаю Сі Цзіньпін. Фото: Reuters

Сполучені Штати ввели санкції проти китайських компаній, яких запідозрили в допомозі Росії. У Китаї попередили, що це негативно вплине на стабільність глобальних ланцюгів постачання.

Про це повідомляє Міністерство торгівлі Китаю.

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Що сталося

Нещодавно США вирішили включити 12 китайських підприємств до свого списку контролю за експортом, на що Китай обурився.

"Дії США є односторонніми й не підтримуються з боку ООН", — поскаржились у Китаї.

Китайські компанії, внесені до експортного чорного списку, який дозволяє експорт зі Сполучених Штатів лише при видачі ліцензій ними ж, є переважно дистриб'юторами електронних компонентів, які мають свої бази в Шеньчжені та Гонконгу. Їх включили в список через те, що ці компанії підозрюють у підтримці військової та оборонної промисловості РФ.

Цього тижня США також додали до свого списку фірми з Росії, Сінгапуру, Іспанії, Сирії, Туреччини, Об'єднаних Арабських Еміратів та Узбекистану.

Нагадаємо, що 15 квітня, прем'єр-міністр В'єтнаму Фам Мінь Чінь і держсекретар США Ентоні Блінкен висловили бажання поглибити свої зв'язки. Вашингтон прагне зміцнити альянси для протидії все більш напористому Китаю.