Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Политика arrow Китай поддерживает Иран в противостоянии с Западом: подробности arrow

Китай поддерживает Иран в противостоянии с Западом: подробности

15 февраля 2023 09:18
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Китай поддерживает Иран в противостоянии с Западом
Лидер Китая Си Цзиньпин
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Китай выразил поддержку Ирану. Речь идет о так называемом "противостоянии Запада и США".

Об этом заявил китайский лидер Си Цзиньпин, пишет Associated Press.

Читайте также:

Китай поддерживает Иран

В сообщении указывается, что о таком китайский лидер заявил во время встречи с президентом Ирана Ибрагиму Раиси.

"Китай поддерживает Иран в защите национального суверенитета и противостоянии односторонним действиям и запугиваниям. Независимо от того, как изменится международная и региональная ситуация, Китай будет неуклонно поддерживать дружбу и сотрудничество с Ираном и продвигать китайско-иранское всеобъемлющее стратегическое партнерство", — сказал лидер Китая.

В рамках встречи, стороны подписали 20 соглашений о сотрудничестве, включая торговлю и туризм.

Они также дополнили заключенное в 2021 году 25-летнее стратегическое соглашение о сотрудничестве по развитию промышленности, разработке нефти и других месторождений.

"Си и Раиси приняли участие в подписании 20 соглашений о сотрудничестве, включая торговлю и туризм, объявило правительство Китая. Они дополняют подписанное в 2021 году 25-летнее стратегическое соглашение о сотрудничестве в области разработки нефтяных, промышленных и других месторождений. Китай является одним из крупнейших покупателей иранской нефти и источником инвестиций", — говориться в сообщении.

Напомним, что глава Минобороны США Ллойд Остин планировал провести переговоры с китайским коллегой Вэем Фэнхе по поводу инцидента с воздушным шаром. Однако в Китае отказались от такого разговора.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

10:27 Украина имеет достаточно боеприпасов для отражения наступления рф, — Резников

Новина з відео

10:26 Шакира опубликовала видео, в котором намекнула на "убийство" Жерара Пике и его новой девушки

10:12 Искусственный интеллект ChatGPT "впал в депрессию"

10:00 За сутки оккупанты 38 раз обстреляли Херсонскую область: есть раненые

09:53 Аграрии выступают против отмены налоговых льгот для бизнеса

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

09:36 Пентагон хочет передать Украине изъятое контрабандное оружие из Ирана

09:33 "Не имеем права проиграть следующий матч": Конте оценил игру "Тоттенхэма" с "Миланом" в ЛЧ

09:25 Высший антикоррупционный суд получил нового руководителя: кто им стал

09:22 В ЕС запретят продажу бензиновых и дизельных авто: когда заработает инициатива

09:13 В Турции спасатели находят людей, проживших под завалами больше недели

Новина з відео

10:26 Шакира опубликовала видео, в котором намекнула на "убийство" Жерара Пике и его новой девушки

Новина з відео

08:40 Гороскоп на 15 февраля: Ракам — слушать интуицию, Весам — знаки судьбы

Новина з відео

08:20 Сретение Господне 2023: дата, традиции и запреты дня

Новина з відео

08:13 Сретение Господне 2023: поздравление с праздником в стихах, прозе и открытках

Новина з відео

21:57 Зеленский подвел итоги встречи "Рамштайн-9"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

19:54 Netflix опубликовал трейлер сериала "Королева Шарлотта: История Бриджертонов": когда смотреть

Новина з відео

18:10 "Тепло для защитников": в Одессе полицейские делали окопные свечи

Новина з відео

17:47 Зеленский встретился с главой МИД Канады: обсудили сотрудничество в сфере обороны

Новина з відео

17:01 Принц Уильям довел школьников до хохота: наследник короны позвонил тинейджерам по видеосвязи

Новина з відео

16:31 НЛО? Над Китаем заметили ряд из неопознанных объектов

Эксклюзив

09:00 Отправили на смерть: зачем россиянам Угледар

08:00 Расследование по сбитию рейса МН17: россию и путина необходимо привлечь к ответственности

19:00 Бедность стучится в дверь, а дети умирают из-за амбиций власти: на что жалуются в россии

Новина з фото

18:31 "Прилеты" есть, наши дома горят", — как живет город Купянск под ежедневными обстрелами

Эксклюзив

18:00 "Враг давит со всех сторон": что происходит в самой горячей точке войны на Донбассе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

09:00 Кредит от МВФ во время войны: не получить невозможно

Новина з фото

08:00 "Надо все восстанавливать с нуля", — о судьбе харьковского экопарка рассказал его основатель

18:30 Почему Украине так сильно нужны истребители F-16

Эксклюзив

18:00 В Польше ухудшилось отношение к украинцам: ИПСО от россии, манипуляция или правда

Эксклюзив

17:00 Холостой выстрел: почему Запад молча "глотает" российские ракеты

Актуальное по теме

None 15 Февраль 10:24

Украина имеет достаточно боеприпасов для отражения наступления рф, — Резников

None 15 Февраль 10:25

Шакира опубликовала видео, в котором намекнула на "убийство" Жерара Пике и его новой девушки

None 15 Февраль 10:12

Искусственный интеллект ChatGPT "впал в депрессию"

None 15 Февраль 09:58

За сутки оккупанты 38 раз обстреляли Херсонскую область: есть раненые

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB