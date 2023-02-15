Китай поддерживает Иран в противостоянии с Западом

Лидер Китая Си Цзиньпин

Китай выразил поддержку Ирану. Речь идет о так называемом "противостоянии Запада и США".

Об этом заявил китайский лидер Си Цзиньпин, пишет Associated Press.

Китай поддерживает Иран

В сообщении указывается, что о таком китайский лидер заявил во время встречи с президентом Ирана Ибрагиму Раиси.

"Китай поддерживает Иран в защите национального суверенитета и противостоянии односторонним действиям и запугиваниям. Независимо от того, как изменится международная и региональная ситуация, Китай будет неуклонно поддерживать дружбу и сотрудничество с Ираном и продвигать китайско-иранское всеобъемлющее стратегическое партнерство", — сказал лидер Китая.

В рамках встречи, стороны подписали 20 соглашений о сотрудничестве, включая торговлю и туризм.

Они также дополнили заключенное в 2021 году 25-летнее стратегическое соглашение о сотрудничестве по развитию промышленности, разработке нефти и других месторождений.

"Си и Раиси приняли участие в подписании 20 соглашений о сотрудничестве, включая торговлю и туризм, объявило правительство Китая. Они дополняют подписанное в 2021 году 25-летнее стратегическое соглашение о сотрудничестве в области разработки нефтяных, промышленных и других месторождений. Китай является одним из крупнейших покупателей иранской нефти и источником инвестиций", — говориться в сообщении.

Напомним, что глава Минобороны США Ллойд Остин планировал провести переговоры с китайским коллегой Вэем Фэнхе по поводу инцидента с воздушным шаром. Однако в Китае отказались от такого разговора.