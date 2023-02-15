Китай підтримує Іран у протистоянні із Заходом

Лідер Китаю Сі Цзіньпін

Китай висловив підтримку Ірану. Йдеться про так зване "протистояння Заходу та США".

Про це заявив китайський лідер Сі Цзіньпін, пише Associated Press .

Китай підтримує Іран

У повідомленні вказується, що про це китайський лідер заявив під час зустрічі з президентом Ірану Ібрагіму Раїсі.

"Китай підтримує Іран у захисті національного суверенітету та протистоянні одностороннім діям і залякуванням. Незалежно від того, як зміниться міжнародна та регіональна ситуація, Китай неухильно підтримуватиме дружбу та співпрацю з Іраном та просуватиме китайсько-іранське всеосяжне стратегічне партнерство", — сказав лідер Китаю.

У рамках зустрічі сторони підписали 20 угод про співпрацю, включаючи торгівлю та туризм.

Вони також доповнили укладену у 2021 році 25-річну стратегічну угоду про співпрацю щодо розвитку промисловості, розробки нафти та інших родовищ.

"Сі та Раїсі взяли участь у підписанні 20 угод про співпрацю, включаючи торгівлю та туризм, оголосив уряд Китаю. Вони доповнюють підписану у 2021 році 25-річну стратегічну угоду про співпрацю в галузі розробки нафтових, промислових та інших родовищ. Китай є одним з найбільших родовищ. покупців іранської нафти та джерелом інвестицій", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що глава Міноборони США Ллойд Остін планував провести переговори з китайським колегою Веєм Фенхе з приводу інциденту з повітряною кулею. Однак у Китаї відмовилися від такої розмови.