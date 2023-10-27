Китай не обговорюватиме формулу миру України на зустрічі в Мальті, — Bloomberg

Лідер Китаю Сі Цзіньпін. Фото: AP Photo/Alex Brandon

Китай вирішив утриматися від участі у зустрічі радників з питань безпеки, що пройде на Мальті. На цій зустрічі, в якій понад 55 держав планують обговорити мирний план України, беруть участь країни Великої сімки, а також такі держави як Катар, Південна Африка, Індія та Туреччина.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

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У повідомленні йдеться, що це рішення Пекіна може стати ударом для українського президента Володимира Зеленського, котрий сподівався на глобальну підтримку свого мирного проєкту. Присутність Китаю на такому саміті є особливо цінною для України, враховуючи вплив Китаю на російського лідера Володимира Путіна.

Видання також зазначає, що Китай був присутній на попередніх зустрічах, таких як у Данії та Саудівській Аравії. Основним завданням цих зборів є вираз позиції України перед країнами, які не взяли сторону в конфлікті, зокрема перед державами Глобального Півдня.

Отримання підтримки від цих держав вважається важливим кроком на шляху організації мирного саміту.

Нагадаємо, що на нещодавньому засіданні Ради Безпеки ООН США запропонували резолюцію щодо загострення на Близькому Сході. Їхній проєкт передбачав тимчасове припинення військових дій для забезпечення доставки гуманітарних вантажів, втім, Росія та Китай наклали вето на резолюцію.