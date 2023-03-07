Китай не хоче холодної війни зі США, — ЗМІ
Китай заявив, що його відносини з рф зміцнилися через ворожість, виявлену США. Міністр закордонних справ Цінь звинуватив Захід у "роздмухуванні полум'я" конфлікту шляхом надання зброї Україні.
Про це пише News.Sky.
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Холодна війна Китаю та США
У зв'язку з цим військовий аналітик Шон Белл зазначив, що коли наддержава починає говорити про "імовірний конфлікт", це завжди викликає занепокоєння. Він також зазначив, що США поводяться досить жорстко з Китаєм, особливо намагаючись зупинити постачання зброї до Росії.
Позиція Китаю щодо Тайваню та передбачувані повітряні кулі-шпигуни також викликали невдоволення з боку США. Однак, попри коментарі, зроблені Китаєм учора, "сувора реальність" така, що Пекіну потрібен доступ до світових ринків і він не хоче вступати до нової холодної війни з Америкою.
Белл вважає, що Китай хотів би залишатися осторонь всього цього і не вступати в конфлікт із США. Він каже, що Китай закликає США не просити його приймати бік у конфлікті та зберігати мир та стабільність у регіоні.
Проте напруженість між США та Китаєм залишається високою і деякі експерти попереджають про можливість спалахнути нової холодної війни. Проте, загалом, Китай швидше за все прагнутиме зберегти мир та стабільність у регіоні, щоб забезпечити своє економічне зростання та зміцнити свою позицію у світовій спільноті.
Нагадаємо, американська розвідка вважає, що Китай веде переговори з росією щодо постачання летальної зброї. Поки що остаточного рішення немає, але такі дискусії точаться.
Радник національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США дали зрозуміти Китаю: якщо Пекін надасть росії військову допомогу, то цей крок матиме серйозні наслідки. При цьому поки що США не фіксують надання Китаєм зброї рф.