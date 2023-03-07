Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Китай не хоче холодної війни зі США, — ЗМІ arrow

Китай не хоче холодної війни зі США, — ЗМІ

7 березня 2023 18:18
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Китай та США
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Китай заявив, що його відносини з рф зміцнилися через ворожість, виявлену США. Міністр закордонних справ Цінь звинуватив Захід у "роздмухуванні полум'я" конфлікту шляхом надання зброї Україні.

Про це пише News.Sky.

Читайте також:

Холодна війна Китаю та США

У зв'язку з цим військовий аналітик Шон Белл зазначив, що коли наддержава починає говорити про "імовірний конфлікт", це завжди викликає занепокоєння. Він також зазначив, що США поводяться досить жорстко з Китаєм, особливо намагаючись зупинити постачання зброї до Росії.

Позиція Китаю щодо Тайваню та передбачувані повітряні кулі-шпигуни також викликали невдоволення з боку США. Однак, попри коментарі, зроблені Китаєм учора, "сувора реальність" така, що Пекіну потрібен доступ до світових ринків і він не хоче вступати до нової холодної війни з Америкою.

Белл вважає, що Китай хотів би залишатися осторонь всього цього і не вступати в конфлікт із США. Він каже, що Китай закликає США не просити його приймати бік у конфлікті та зберігати мир та стабільність у регіоні.

Проте напруженість між США та Китаєм залишається високою і деякі експерти попереджають про можливість спалахнути нової холодної війни. Проте, загалом, Китай швидше за все прагнутиме зберегти мир та стабільність у регіоні, щоб забезпечити своє економічне зростання та зміцнити свою позицію у світовій спільноті.

Нагадаємо, американська розвідка вважає, що Китай веде переговори з росією щодо постачання летальної зброї. Поки що остаточного рішення немає, але такі дискусії точаться.

Радник національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США дали зрозуміти Китаю: якщо Пекін надасть росії військову допомогу, то цей крок матиме серйозні наслідки. При цьому поки що США не фіксують надання Китаєм зброї рф.

 

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Новина з фото

18:25 Десятки свіжих могил: у Підмосков'ї знайшли секретне кладовище "вагнерівців"

18:20 Рівень насильства зростає: від початку війни до поліції Одещини звернулось понад 20 тисяч жінок

Новина з відео

18:18 Москва у вогні: у столиці рф палає будівля управління МВС

Ексклюзив

18:05Відпочинок у Єгипті: чи варто їхати, як дістатися, скільки коштує

18:00 ЄС запровадив санкції проти росіян, які причетні до насильства над жінками

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

17:55 У Грузії збираються противники законопроєкту про "іноагентів": чим невдоволені мітингувальники

17:51 На Зінченка та "Арсенал" чекають неприємності: в Англії вивчають кінець матчу з "Борнмутом"

17:50 Порушення мовного закону: Одеська область потрапила в антиТОП

17:44 У Чехії вкрали породистого англійського коня, який належить Кадирову

17:29 Журналісти назвали інше ім'я розстріляного українського військового

Новина з відео

18:18 Москва у вогні: у столиці рф палає будівля управління МВС

Новина з відео

17:16Обмін полоненими: Україна повернула 130 військових

Новина з відео

15:20 В Чорному морі немає ракетоносіїв: Гуменюк пояснила, навіщо рф робить такі маневри

Новина з відео

15:05 Свято 8 березня: найтепліші привітання у віршах, прозі та листівках

Новина з відео

13:37 Полякова, Трінчер та Позитив презентували кліп пісню "Шлях до перемоги"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

12:37 Шоу "Голос країни" оголосило старт кастингів на 13-й сезон: кого шукають продюсери

Новина з відео

12:36 Українські прикордонники ефектно знищили щонайменше сім "вагнерівців" у Бахмуті

Новина з відео

11:17 Wellboy зізнався, хто його надихнув та допоміг зі створенням нового альбому

Новина з відео

10:55 Загроза ракетного удару висока: скільки кораблів рф у Чорному морі

Новина з відео

10:47 Готував захоплення міста: у мерії Очакова викрили агента росії

Ексклюзив

18:05Відпочинок у Єгипті: чи варто їхати, як дістатися, скільки коштує

Ексклюзив

12:00Чи отримають українці компенсації за зруйноване під час війни житло

Новина з відео

06:35 Цікаві факти про культове аніме Сейлор Мун: ви будете здивовані

06:23 Українцям "оновили" зарплати під час війни: у кого менше 10 тисяч

06:00Масові протести в Ізраїлі: уряд Нетаньягу загрожує демократії в країні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

21:25 Єдина американка та неймовірна конкуренція: хто претендує на "Оскар" за найкращу жіночу роль

Новина з фото

20:52 Цих знаменитостей ненавидять працівники ресторанів: гучні історії

Ексклюзив

18:20Землетрус і політичний нейтралітет: чи зацікавлені українці відпочивати в Туреччині

Ексклюзив

18:15Кожен сантиметр нашої землі має бути засіяний: труднощі посівної — чи будемо ми з хлібом

Ексклюзив

17:58Битва року: що насправді відбувається у Бахмуті, і чи будуть ЗСУ відступати з міста

Актуальне по темі

None 7 Березень 18:25

Десятки свіжих могил: у Підмосков'ї знайшли секретне кладовище "вагнерівців"

None 7 Березень 17:02

Рівень насильства зростає: від початку війни до поліції Одещини звернулось понад 20 тисяч жінок

None 7 Березень 18:19

Москва у вогні: у столиці рф палає будівля управління МВС

None 7 Березень 14:40

Відпочинок у Єгипті: чи варто їхати, як дістатися, скільки коштує

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB