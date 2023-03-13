Китай наблизив до російської свою пропаганду щодо війни в Україні, — Держдеп США

Китайська пропаганда стає "відлунням" російських наративів про війну

Росія і Китай чітко зрівняли наративи щодо пропаганди і дезінформації про війну в Україні. При цьому США та Захід не інвестували достатньо протягом багатьох років у протидію такій дезінформації.

Про це заявив високопоставлений представник Держдепартаменту США, повідомляє CNN.

Схожість пропаганди рф і Китаю

"Сполучені Штати як країна, Захід як суспільство, повільно приймали й усвідомлювали ступінь, до якої Китай і росія зробили операції в інформаційному просторі невід'ємною частиною своїх національних цілей", — заявив представник американського дипломатичного відомства.

Чиновник додав, що Китай і росія витратили десятки мільярдів доларів на дезінформацію.

"Я думаю, що про це говорили, але не думаю, що ми залучили до цього необхідні ресурси та енергію. І це не означає, що люди не пробували", — сказав він, додавши, що лише в "останні роки ми всі побачили темну сторону комунікаційних революцій у цифрових технологіях".

Представник відомства зазначив, що тепер російська та китайська пропагандистські машини практично є "відлунням" одна одної в поширенні неправдивих наративів про війну.

"Вони намагаються привернути все більше уваги, обмінюючись наративами", — підкреслив він.

Чиновник припустив, що ці зусилля з дезінформації де-факто спонсоруються державою.

Як відомо, Китай від початку вторгнення росії в Україну зберігав досить дивний нейтралітет з очевидним нахилом до росії. Однак відкритої військової допомоги Китай росії не надавав — принаймні поки що. Водночас американський професор політології Університету в Бойсі Майкл А. Аллен написав, що втручання Китаю у російсько-українську війну може бути дуже корисним для Піднебесної.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що лідер Китаю Сі Цзіньпін планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським вперше з початку війни в Україні. Ймовірно, це відбудеться після того, як наступного тижня він відвідає москву, щоб зустрітися з президентом росії володимиром путіним.

Фото: TINGSHU WANG/Reuters