Китай наблизив до російської свою пропаганду щодо війни в Україні, — Держдеп США
Росія і Китай чітко зрівняли наративи щодо пропаганди і дезінформації про війну в Україні. При цьому США та Захід не інвестували достатньо протягом багатьох років у протидію такій дезінформації.
Про це заявив високопоставлений представник Держдепартаменту США, повідомляє CNN.
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Схожість пропаганди рф і Китаю
"Сполучені Штати як країна, Захід як суспільство, повільно приймали й усвідомлювали ступінь, до якої Китай і росія зробили операції в інформаційному просторі невід'ємною частиною своїх національних цілей", — заявив представник американського дипломатичного відомства.
Чиновник додав, що Китай і росія витратили десятки мільярдів доларів на дезінформацію.
"Я думаю, що про це говорили, але не думаю, що ми залучили до цього необхідні ресурси та енергію. І це не означає, що люди не пробували", — сказав він, додавши, що лише в "останні роки ми всі побачили темну сторону комунікаційних революцій у цифрових технологіях".
Представник відомства зазначив, що тепер російська та китайська пропагандистські машини практично є "відлунням" одна одної в поширенні неправдивих наративів про війну.
"Вони намагаються привернути все більше уваги, обмінюючись наративами", — підкреслив він.
Чиновник припустив, що ці зусилля з дезінформації де-факто спонсоруються державою.
Як відомо, Китай від початку вторгнення росії в Україну зберігав досить дивний нейтралітет з очевидним нахилом до росії. Однак відкритої військової допомоги Китай росії не надавав — принаймні поки що. Водночас американський професор політології Університету в Бойсі Майкл А. Аллен написав, що втручання Китаю у російсько-українську війну може бути дуже корисним для Піднебесної.
Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що лідер Китаю Сі Цзіньпін планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським вперше з початку війни в Україні. Ймовірно, це відбудеться після того, як наступного тижня він відвідає москву, щоб зустрітися з президентом росії володимиром путіним.
Фото: TINGSHU WANG/Reuters