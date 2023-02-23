Китай может поддержать россию, но он не союзник кремля, — Ауслендер

Китай получил от россии все, что хотел

Несмотря на возможную поддержку в ООН, Китай не считает российскую федерацию своим союзником. В этом партнерстве россия занимает откровенно второстепенную роль.

Об этом в эфире Новини.LIVE заявил гость программы, военный эксперт Сергей Ауслендер.

Китайская поддержка россии в ООН

Комментируя возможное переформатирование Организации Объединенных Наций, в частности Совбеза этой структуры, Ауслендер подчеркнул, что нынешняя ситуация демонстрирует, каким мировым изгнанником стала российская федерация.

Впрочем, отметил эксперт, россию может поддержать Китай.

В чем интерес Пекина

Возможная поддержка россии со стороны Китая не означает, что Пекин признает Москву своим союзником.

"Китай ведет свою игру и нужно разметить, что России здесь отведена второсортная роль", — подчеркнул Сергей Ауслендер.

От российской федерации Китай получил все, что хотел – в частности дешевые энергоресурсы и сырье.

Но война россии в Украине для Китайской Народной Республики не важна, потому что для Китая на первом плане всегда есть личная выгода.

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Напомним, ранее американское издание The Wall Street Journal сообщило, что несмотря на санкции, россия продолжает импортировать гражданские китайские дроны фирмы DJI. Как отметило издание, согласно таможенным документам некоторые из коммерческих дронов прибывают на линию фронта от российских дистрибьюторов, поставляемых китайской компанией DJI, в то время как другие перевозятся через Объединенные Арабские Эмираты.

Фото из российских СМИ