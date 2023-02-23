Китай може підтримати росію, але він не союзник кремля, — Ауслендер
Попри можливу підтримку в ООН, Китай не вважає російську федерацію своїм союзником. У цьому партнерстві росія займає відверто другорядну роль.
Про це в ефірі Новини.LIVE заявив гість програми, військовий експерт Сергій Ауслендер.
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Китайська підтримка росії в ООН
Коментуючи можливе переформатування Організації Об’єднаних Націй, зокрема, Радбезу цієї структури, Ауслендер наголосив — нинішня ситуація демонструє, яким світовим вигнанцем стала російська федерація.
Втім, зазначив експерт, росію може підтримати Китай.
У чому інтерес Пекіна
Можлива підтримка росії з боку Китаю не означає, що Пекін визнає москву своїм союзником.
"Китай веде свою гру і треба розміти, що росії тут відведена другосортна роль", — наголосив Сергій Ауслендер.
Від російської федерації Китай отримав усе, що хотів — зокрема, дешеві енергоресурси і сировину.
Але війна росії в Україні для Китайської Народної Республіки не є важливою, бо для Китаю на першому плані завжди є особиста вигода.
Ефір Новини.LIVE із Сергієм Ауслендером та іншими гостями студії дивіться за посиланням на нашому YouTube-каналі.
Нагадаємо, раніше американське видання The Wall Street Journal повідомило, що попри санкції росія продовжує імпортувати цивільні китайські дрони фірми DJI. Як зазначило видання, згідно з митними документами деякі з комерційних дронів прибувають на лінію фронту від російських дистриб'юторів, що постачаються китайською компанією DJI, тоді як інші перевозяться через Об'єднані Арабські Емірати.
Фото з російських ЗМІ