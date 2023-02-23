Китай може підтримати росію, але він не союзник кремля, — Ауслендер

Китай отримав від росії усе, що хотів

Попри можливу підтримку в ООН, Китай не вважає російську федерацію своїм союзником. У цьому партнерстві росія займає відверто другорядну роль.

Про це в ефірі Новини.LIVE заявив гість програми, військовий експерт Сергій Ауслендер.

Китайська підтримка росії в ООН

Коментуючи можливе переформатування Організації Об’єднаних Націй, зокрема, Радбезу цієї структури, Ауслендер наголосив — нинішня ситуація демонструє, яким світовим вигнанцем стала російська федерація.

Втім, зазначив експерт, росію може підтримати Китай.

У чому інтерес Пекіна

Можлива підтримка росії з боку Китаю не означає, що Пекін визнає москву своїм союзником.

"Китай веде свою гру і треба розміти, що росії тут відведена другосортна роль", — наголосив Сергій Ауслендер.

Від російської федерації Китай отримав усе, що хотів — зокрема, дешеві енергоресурси і сировину.

Але війна росії в Україні для Китайської Народної Республіки не є важливою, бо для Китаю на першому плані завжди є особиста вигода.

Ефір Новини.LIVE із Сергієм Ауслендером та іншими гостями студії дивіться за посиланням на нашому YouTube-каналі.

Нагадаємо, раніше американське видання The Wall Street Journal повідомило, що попри санкції росія продовжує імпортувати цивільні китайські дрони фірми DJI. Як зазначило видання, згідно з митними документами деякі з комерційних дронів прибувають на лінію фронту від російських дистриб'юторів, що постачаються китайською компанією DJI, тоді як інші перевозяться через Об'єднані Арабські Емірати.

Фото з російських ЗМІ