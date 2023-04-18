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Кирби: слитые документы Пентагона могут быть подделкой

18 апреля 2023 04:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Кирби: слитые документы Пентагона могут быть подделкой
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Фото: Reuters
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Документы, попавшие в сеть после "утечки" из Пентагона, могут быть подделкой.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби со ссылкой на Twitter журналиста Саймона Атебы.

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По его словам, документы могут содержать неполную информацию, а то и вовсе быть поддельными, ведь они не отражают последние разведданные США.

"Джо Байден серьезно относится к усилиям США по защите секретов" , — добавил Кирби.

Он также отметил, что пока неизвестно, действовал Тейшейра сам или с командой.

Напомним, Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов не исключает, что Россия может использовать ситуацию с утечкой данных Пентагона по контрнаступлению ВСУ. По его мнению, РФ может "вбросить" в сеть фейковые документы, выставив их как часть "слитых" документов Пентагона.

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