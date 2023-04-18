Кирби: слитые документы Пентагона могут быть подделкой

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Фото: Reuters

Документы, попавшие в сеть после "утечки" из Пентагона, могут быть подделкой.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби со ссылкой на Twitter журналиста Саймона Атебы.

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БРЕКИНГ : Проходящий на телеконференции два минуты назад, @WhiteHouse John Kirby приступил к подчинению того, что документы reportedly leaked Jack Teixeira может быть доктором, и что они являются только неуместными лепетами что не появляется в последний раз US intel, .twitter.com/54TnUmWXfs — Simon Ateba (@simonateba) 17 апреля 2023

По его словам, документы могут содержать неполную информацию, а то и вовсе быть поддельными, ведь они не отражают последние разведданные США.

"Джо Байден серьезно относится к усилиям США по защите секретов" , — добавил Кирби.

Он также отметил, что пока неизвестно, действовал Тейшейра сам или с командой.

Напомним, Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов не исключает, что Россия может использовать ситуацию с утечкой данных Пентагона по контрнаступлению ВСУ. По его мнению, РФ может "вбросить" в сеть фейковые документы, выставив их как часть "слитых" документов Пентагона.