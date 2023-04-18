Кірбі: злиті документи Пентагону можуть бути підробкою

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі. Фото: Reuters

Документи, які потрапили в мережу після "витоку" з Пентагону, можуть бути підробкою.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі з посиланням на Twitter журналіста Саймона Атеби.

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BREAKING: Speaking at a teleconference two minutes ago, @WhiteHouse John Kirby continued to peddle the claim that the documents reportedly leaked by Jack Teixeira may have been doctored, and that they are just incomplete snapshots that do not reflect latest U.S. intel, says… pic.twitter.com/54TnUmWXfs — Simon Ateba (@simonateba) April 17, 2023

За його словами, документи можуть містити неповну інформацію, а то і зовсім бути підробленими, адже вони не відображають останні розвіддані США.

"Джо Байден серйозно відноситься до зусиль США по захисту секретів", — додав Кірбі.

Він також зазначив, що наразі невідомо — діяв Тейшейра сам чи з командою.

Нагадаємо, Секретар Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов не виключає, що Росія може використати ситуацію з витоком даних Пентагону щодо контрнаступу ЗСУ. На його думку, РФ може "вкинути" в мережу фейкові документи, виставивши їх як частину "злитих" документів Пентагону.