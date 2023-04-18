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Кірбі: злиті документи Пентагону можуть бути підробкою

18 квітня 2023 04:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Кірбі: злиті документи Пентагону можуть бути підробкою
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі. Фото: Reuters
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Документи, які потрапили в мережу після "витоку" з Пентагону, можуть бути підробкою.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі з посиланням на Twitter журналіста Саймона Атеби.

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За його словами, документи можуть містити неповну інформацію, а то і зовсім бути підробленими, адже вони не відображають останні розвіддані США.

"Джо Байден серйозно відноситься до зусиль США по захисту секретів", — додав Кірбі.

Він також зазначив, що наразі невідомо — діяв Тейшейра сам чи з командою.

Нагадаємо, Секретар Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов не виключає, що Росія може використати ситуацію з витоком даних Пентагону щодо контрнаступу ЗСУ. На його думку, РФ може "вкинути" в мережу фейкові документи, виставивши їх як частину "злитих" документів Пентагону. 

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