Кирби заявил, что США и партнеры не обсуждают конвои для сопровождения судов

Координатор стратегических коммуникаций Совета по национальной безопасности США Джон Кирби. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo

Соединенные Штаты Америки и партнеры пока не обсуждают возможность конвоев для сопровождения украинских судов с зерном в Черном море. Союзники Украины пытаются найти другие пути перевозки. Это может быть наземный или речной способ.

Об этом рассказал координатор стратегических коммуникаций Совета по нацбезопасности США Джон Кирби, передает "Голос Америки".

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Конвои для сопровождения украинских судов

"Нет. О введении военных кораблей в Черное море сейчас не идет активная дискуссия. Я думаю, мы все понимаем, что это лишь усилит напряжение и увеличит возможности для потенциального конфликта между Западом и Россией, а это не то, чего мы хотим", — заявил Кирби.

По его словам, США хочет, чтобы зерно из Украины вышло на внешний рынок.

"Мы хотим, чтобы зерно вышло. Мы хотим, чтобы зерновая сделка была продолжена и, если коротко, будем работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы найти другие наземные или возможно речные маршруты, если какие-то будут доступны", — добавил он.

Напомним, Европейская комиссия пока не имеет средств для покрытия дополнительных транспортных расходов для транзита агропродукции из Украины после прекращения Черноморского соглашения и обстрелов украинских портов.

Также мы писали, что Свободная демократическая партия Германии (СДП), являющаяся частью коалиции, выдвинула идею военной защиты кораблей с украинским зерном в Черном море. Однако оказывается, что сама Германия не может принять участие в такой защите, поскольку ее военно-морской флот находится в ограниченном состоянии.