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Кірбі заявив, що США та партнери не обговорюють конвої для супроводу суден

27 липня 2023 21:54
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Кірбі заявив, що США та партнери не обговорюють конвої для супроводу суден
Координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сполучені Штати Америки та партнери наразі не обговорюють про можливість конвоїв для супроводу українських суден із зерном у Чорному морі. Союзники України намагаються знайти інші шляхи перевезення. Це може бути наземний або річковий спосіб.

Про це розповів координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі, передає "Голос Америки".

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Конвої для супроводу українських суден

"Ні. Про введення військових кораблів у Чорне море зараз не йде активна дискусія. Я думаю, ми всі розуміємо, що це лише посилить напругу і збільшить можливості для потенційного конфлікту між Заходом і Росією, а це не те, чого ми прагнемо", — заявив Кірбі.

За його словами, США хоче, щоб зерно з України вийшло на зовнішній ринок.

"Ми хочемо, щоб зерно вийшло. Ми хочемо, щоб зернова угода була продовжена, і, якщо коротко, будемо працювати з нашими союзниками та партнерами, щоб знайти інші наземні або, можливо, річкові маршрути, якщо якісь будуть доступні", — додав він.

Нагадаємо, Європейська комісія наразі немає коштів для покриття додаткових транспортних витрат для транзиту агропродукції з України після припинення Чорноморської угоди та обстрілів українських портів.

Також ми писали, що Вільна демократична партія Німеччини (ВДП), яка є частиною коаліції, висунула ідею військового захисту кораблів з українським зерном у Чорному морі. Проте виявляється, що сама Німеччина не може взяти участь у такому захисті, оскільки її військово-морський флот перебуває в обмеженому стані.

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