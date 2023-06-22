Ким прокомментировал слухи о своем назначении на должность главы Киевской КГВА

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Фото: Новини.LIVE

Руководитель военной администрации Николаевской области Виталий Ким не подтвердил слухи о его возможном назначении на пост главы Киевской городской военной администрации. Более того, он впервые об этом услышал от журналистов.

Об этом пишет LB.

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Слухи о назначении Кима

Недавно прозвучала информация о том, что Виталия Кима назначат на должность главы КГВА. В соответствии с последними, президент может принять решение о назначении Кима на новую должность после заседания Совета национальной безопасности и обороны в пятницу.

"Я впервые слышу об этом", — заявил Ким и добавил, что не готов это обсуждать, если такое предложение поступит.

В свою очередь, журналисты узнали, что возможное назначение Кима является лишь одним из вариантов, которые рассматриваются в контексте кадровых перестановок в городе.

Кто рассказал про назначение Кима

Согласно информации Цензор.НЕТ, ряд кадровых изменений в Киеве может быть осуществлен в пятницу, после заседания Совета национальной безопасности и обороны. Ожидается, что президент может назначить нового председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА), и этим человеком, возможно, станет Виталий Ким. В своем сообщении издание подчеркивает, что власти на Банковой могут попытаться с этой позиции удалить Виталия Кличко.

Напомним, что во время ночных обстрелов Николаева оккупанты начали скорее использовать новую партию "Калибров". Эти ракеты не столь высокоточные и иногда не долетают до цели.

Также мы писали, что 16 июня российские оккупанты запустили дроны-камикадзе на территорию Николаевской области. Оба беспилотника Shahed были уничтожены силами противовоздушной обороны.