Ким прокомментировал слухи о своем назначении на должность главы Киевской КГВА
Руководитель военной администрации Николаевской области Виталий Ким не подтвердил слухи о его возможном назначении на пост главы Киевской городской военной администрации. Более того, он впервые об этом услышал от журналистов.
Об этом пишет LB.
Слухи о назначении Кима
Недавно прозвучала информация о том, что Виталия Кима назначат на должность главы КГВА. В соответствии с последними, президент может принять решение о назначении Кима на новую должность после заседания Совета национальной безопасности и обороны в пятницу.
"Я впервые слышу об этом", — заявил Ким и добавил, что не готов это обсуждать, если такое предложение поступит.
В свою очередь, журналисты узнали, что возможное назначение Кима является лишь одним из вариантов, которые рассматриваются в контексте кадровых перестановок в городе.
Кто рассказал про назначение Кима
Согласно информации Цензор.НЕТ, ряд кадровых изменений в Киеве может быть осуществлен в пятницу, после заседания Совета национальной безопасности и обороны. Ожидается, что президент может назначить нового председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА), и этим человеком, возможно, станет Виталий Ким. В своем сообщении издание подчеркивает, что власти на Банковой могут попытаться с этой позиции удалить Виталия Кличко.
Напомним, что во время ночных обстрелов Николаева оккупанты начали скорее использовать новую партию "Калибров". Эти ракеты не столь высокоточные и иногда не долетают до цели.
Также мы писали, что 16 июня российские оккупанты запустили дроны-камикадзе на территорию Николаевской области. Оба беспилотника Shahed были уничтожены силами противовоздушной обороны.