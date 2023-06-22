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Кім прокоментував чутки про своє призначення на посаду голови Київської КМВА

22 червня 2023 11:50
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Кім прокоментував чутки про своє призначення на посаду голови Київської КМВА
Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Фото: Новини.LIVE
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Керівник військової адміністрації Миколаївської області Віталій Кім не підтвердив чутки про його можливе призначення на посаду голови Київської міської військової адміністрації. Понад те, він уперше про це почув від журналістів.

Про це пише LB.

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Чутки про призначення Кіма

Нещодавно прозвучала інформація про те, що Віталія Кіма призначать на посаду голови КМВА. Відповідно до якої , президент може ухвалити рішення про призначення Кіма на нову посаду після засідання Ради національної безпеки і оборони в п'ятницю.

"Я вперше чую про це", — заявив Кім і додав, що не готовий це обговорювати, якщо така пропозиція надійде.

Своєю чергою, журналісти дізналися, що можливе призначення Кіма є лише одним із варіантів, які розглядаються у контексті кадрових перестановок у місті.

Хто розповів про призначення Кіма

За інформацією Цензор.НЕТ, низка кадрових змін у Києві може бути здійснена у п'ятницю після засідання Ради національної безпеки та оборони. Очікується, що президент може призначити нового голову Київської міської державної адміністрації (КМДА), і цією людиною, можливо, стане Віталій Кім. У своєму повідомленні видання підкреслює, що влада на Банковій може спробувати з цієї позиції видалити Віталія Кличка.

Нагадаємо, що під час нічних обстрілів Миколаєва окупанти почали швидше використати нову партію "Калібрів". Ці ракети менш високоточні й іноді долітають до мети.

Також ми писали, що 16 червня російські окупанти запустили дрони-камікадзе на територію Миколаївської області. Обидва безпілотники Shahed були знищені силами протиповітряної оборони.

 

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