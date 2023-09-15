Кім Чен Ина внесли до бази "Миротворця"
Лідера Північної Кореї Кім Чен Ина внесли до бази "Миротворця". Його звинувачують у замаху на суверенітет та територіальну цілісність України.
Про це свідчать дані із сайту.
Кім Чен Ин в базі "Миротворця"
Як відомо, лідера КНДР звинувачують в замаху на суверенітет та територіальну цілісність України, допомогу РФ і співучасність у злочинах російської влади проти України та її громадян.
Зазначається, що Км Чен Ин перебуває під персональними санкціями цивілізованих країн світу за порушення прав людини (жорстокі дії щодо мільйонів власних людей, у т.ч. позасудові вбивства, примус до праці та тортур), ядерний шантаж, реалізацію незаконних ракетних та ядерних програм, кіберзлочини тощо.
Нагадаємо, 13 вересня лідер КНДР Кім Чен Ин зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним на космодромі в Росії. Спочатку вони оглянули кілька об'єктів космодрому, а потім уже провели переговори.
Лідер КНДР заявив, що цей візит до Путіна — це явний доказ "стратегічної важливості" відносин двох країн.