Киеву нужно "смягчить свой подход" для возобновления зернового соглашения, — Эрдоган

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин в Сочи 4 сентября 2023 года. Фото: REUTERS

Официальному Киеву необходимо "смягчить свой подход" для возобновления "зернового соглашения", из которого РФ вышла в июле. Такого мнения придерживается Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Об этом пишет агентство CNN.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что для возможности делать общие шаги с Россией, Украина должна смягчить свой подход.

"Особенно сейчас важно зерно, которое будет направляться в наименее развитые африканские страны", — заявил турецкий президент.

При этом он заявил, что Турция подготовила новое предложение ООН по возобновлению "зернового соглашения".

Также Эрдоган сообщил, что президент РФ Владимир Путин предложил отправить 1 млн тонн зерна в беднейшие страны. Турция эту инициативу поддерживает.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Черноморское зерновое соглашение непременно должно быть возобновлено. Но это должно произойти не за счет выполнения прихотей и шантажа Российской Федерации.

При этом Дмитрий Кулеба отметил, что в отношениях между лидерами Украины и Турции существует доверие. Он выразил надежду, что уже в ближайшее время Президент Украины встретится с турецким коллегой.