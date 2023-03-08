Кто стоит за взрывами на "Северных потоках" до сих пор неизвестно, — НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что до сих пор неизвестно, кто стоит за взрывами на газопроводах "Северный поток", произошедшими в сентябре прошлого года. Он отметил, что несмотря на то, что была зафиксирована атака на газопроводы, национальные расследования до сих пор продолжаются, и официально определить виновных не удалось.

Об этом пишет The Guardian.

Заявление Столтенберга

Столтенберг подчеркнул, что необходимо дождаться результатов расследований, прежде чем делать выводы о том, кто стоит за этой атакой.

"Мы точно знаем, что была атака на газопроводы "Северный поток", но мы не смогли определить, кто за этим стоит. Сейчас продолжаются национальные расследования", — сказал он.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников на встрече министров обороны ЕС в Стокгольме отрицал участие украинских официальных структур во взрывах газопроводов рф в Балтийском море. Это высказывание связано с публикациями в западных СМИ о "украинском следе" в этом инциденте.

Примечательно, что взрывы на газопроводах "Северный поток" произошли в сентябре 2020 года, после чего многие эксперты и СМИ начали говорить о том, что за атакой может стоять Украина или кто-то, кто действует в ее интересах. Однако на данный момент официальной информации о причинах взрывов и их исполнителях не поступало.

Напомним, в январе НАТО и ЕС создали группу по защите инфраструктуры после взрывов на "Северном потоке".