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Хто стоїть за вибухами на "Північних потоках" досі невідомо, — НАТО

8 березня 2023 16:55
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Генсек НАТО Єнс Столтенберг
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що досі невідомо, хто стоїть за вибухами на газопроводах "Північний потік", що сталися у вересні минулого року. Він зазначив, що попри те, що було зафіксовано атаку на газопроводи, національні розслідування досі тривають, і офіційно визначити винних не вдалося.

Про це пише The Guardian.

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Столтенберг наголосив, що необхідно дочекатися результатів розслідувань, перш ніж робити висновки про те, хто стоїть за цією атакою.

"Ми точно знаємо, що була атака на газопроводи "Північний потік", але ми не змогли визначити, хто за цим стоїть. Наразі тривають національні розслідування", — сказав він.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков на зустрічі міністрів оборони ЄС у Стокгольмі заперечував участь українських офіційних структур у вибухах газопроводів росії в Балтійському морі. Цей вислів пов'язаний із публікаціями у західних ЗМІ про "український слід" у цьому інциденті.

Примітно, що вибухи на газопроводах "Північний потік" сталися у вересні 2020 року, після чого багато експертів та ЗМІ почали говорити про те, що за атакою може стояти Україна чи хтось, хто діє на її інтереси. Однак на цей час офіційної інформації про причини вибухів та їх виконавців не надходило.

Нагадаємо, у січні НАТО та ЄС створили групу із захисту інфраструктури після вибухів на "Північному потоці".

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